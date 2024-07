Stefi Roitman reaccionó a los rumores de romance con Camilo: “Nos amamos, pero cero”

En las últimas semanas surgió una ola de rumores que aseguraban que existía un supuesto coqueteo entre Camilo y Stefi Roitman, esposa de Ricky Montaner. Ahora, la modelo argentina decidió poner fin a los comentarios de romance.

En una reciente entrevista con el programa Socios del espectáculo, Roitman desmintió los recientes rumores de romance con Camilo y aseguró que entre ellos solo existe una amistad.

“Me escribieron sobre eso y yo no tenía idea de lo que me hablaban y es que no lo puedo creer. La verdad es que no nos enteramos. No solo no lo hablamos. Entiendo el juego y el morbo. De hecho me reí. Pienso: ¿qué pensará la gente que se cree esos cuentos?”, dijo la actriz argentina sobre los rumores.

“Nosotros nos amamos. Tenemos una relación espectacular, pero cuando veo que interpretan todo, me da mucha risa, pero cero, cero”, aclaró.

¿Cómo comenzaron los rumores de romance entre Camilo y Stefi Roitman?

El rumor comenzó luego de que Camilo contara en un reciente episodio del podcast Pensándolo bien, pensábamos mal, de Roitman, como conoció a la modelo argentina.

En el episodio, que se estrenó en junio, contó cuáles fueron sus impresiones cuando conoció a la esposa de su cuñado en el espectáculo Messi10 del Cirque du Soleil en Barcelona. El cantante colombiano dijo que lo primero que llamó le llamó la atención de Stefi fue su belleza.

“Yo te juzgué por guapa y te voy a decir por qué. Te conocí en el lanzamiento del Circo del Sol de Messi, en Barcelona. Yo estaba ahí y de repente aparece esta chica muy guapa, pero yo no tenía mucho contexto ni nada”, dijo el cantante de “Tutu”.

“Ella se acercó y me saludó buena onda, entonces yo pensé: ‘Es muy guapa y debe ser una mamera de persona’, porque uno a veces tiene esos prejuicios con las mujeres muy guapas, que son como creídas o se piensa que entre más guapa, menos interesante”, agregó.

En redes sociales, los usuarios empezaron a especular sobre el tono con el que el cantante colombiano se refería a la belleza de Stefi Roitman y aseguraron que Camilo se sentía atraído hacia la modelo.

Seguir leyendo: