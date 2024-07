La respuesta de Rosie Rivera al mensaje que le envió Chiquis

Rosie Rivera ha dado un giro inesperado en su vida al lanzarse al mundo de la música, y cuenta con el apoyo de Chiquis Rivera.

La hermana menor de Jenni Rivera apareció como invitada en el popular de Telemundo, “La Mesa Caliente”, donde habló sobre su debut como cantante. Durante la entrevista, las panelistas, entre ellas Verónica Bastos y Myrka Dellanos, revelaron que varios periodistas habían visto a Chiquis Rivera y le preguntaron sobre la nueva aventura musical de su tía. La respuesta de Chiquis no solo sorprendió a todos, sino que dejó a Rosie boquiabierta y con las cejas alzadas.

La intérprete de “Yo soy la abeja reina”, mientras transitaba por el aeropuerto, conversó con varios periodistas que le preguntaron sobre la carrera de cantante de su tía. Ante esto, Chiquis respondió: “La verdad le deseo lo mejor. Qué bueno. Yo siempre he dicho que es mejor hacer las cosas y no vivir con una duda. Qué bueno que se aventó. Y le deseo lo mejor a ella y a todas las mujeres, porque esta carrera no es fácil para la mujer, especialmente en lo regional, pero sí se puede.”

Con una sonrisa, la ex participante de Top Chef VIP comentó: “Qué hermosa. Se ve preciosa y le agradezco esas palabras.”

Rivera luego compartió que a pesar del distanciamiento que hay entre ella y sus sobrinos en este momento, ella siente los buenos deseos de parte de ellos. “Créeme que yo no he sentido nada negativo de mi familia. Sé que hay situaciones y estamos distanciados, pero yo no siento como mal deseo de ellos. Incluso la escucho y me toca el corazón, pero no me sorprende porque ella es así“, concluyó.

La canción nueva de Rosie Rivera

Recientemente, Rivera se lanzó como cantante de regional mexicano con su primer sencillo, “Me gusta estar contigo”, un cover regional mexicano del éxito de Juan Gabriel.

Recientemente, la empresaria compartió un pedazo de la canción en su cuenta de Instagram preguntándole a sus fans qué parte de la canción es su favorita.

El motivo del distanciamiento entre la familia Rivera

Tras ser acusada de mala gestión y falta de transparencia en las transacciones y facturación de Jenni Rivera Enterprises, la empresa de su hermana fallecida, Rosie Rivera fue destituida por los hijos de “La Diva de la Banda”.

En medio de esta controversia, Rosie ha continuado su carrera en el mundo del entretenimiento, participando en varias producciones televisivas. Recientemente, formó parte de la tercera temporada de “Top Chef VIP” y ha tenido apariciones notables en “Rica, famosa y latina” de Estrella TV, así como en “Mira quién baila” de Univisión.

