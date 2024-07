¿Rosie Rivera asistirá a la boda de Don Pedro? Aquí su respuesta

Con los rumores de boda de Don Pedro Rivera y su novia Nataly Rodríguez, Rosie Rivera aún está considerando si asistiría al gran evento.

En el programa de Telemundo “La Mesa Caliente”, Rosie, la hermana menor de Jenni Rivera, se unió a las panelistas, ente ellas, Giselle Blondet y Verónica Bastos. Sin perder tiempo, las presentadoras pusieron a Rosie en la silla caliente, preguntándole directamente si su padre realmente se casará y si ella estaría presente en la boda. Su respuesta fue un tanto ambigua y dejó a todos con más preguntas que respuestas.

“Rosie, tu papá se casa”, le dijo Bastos, a lo cual Rivera respondió humorísticamente: “Nadie será mi mamá. Yo tengo una madre santa”.

“Mi papi no me ha dicho a mí. Yo lo llamé y él me dijo que le dio un anillo, pero no me dijo que está comprometido”, aclaró Rivera.

“Está celosa”, dijo Bastos mientras todas se reían, incluyendo Rivera.

Pero cuando le preguntaron si iría a la boda, en caso de ser invitada, respondió: “Lo debo admitir, no sé. Amo a mi padre, lo quiero honrar y no es nada contra Nataly. Es el hecho de que soy muy protectora. Soy muy a la defensiva y quiero honrar a mi madre.”

“Y tu mamá se va a enojar si vas”, le dijo Bastos entre risas, a lo cual Rivera respondió: “No, a mi mamá ni le importa. A mi mami no le importa, pero cuando tú vas a una boda, estás consintiendo en ser testigo de que ‘estoy de acuerdo’ y no sé si todavía estoy de acuerdo. No sé.”

“Quién sabe lo que va a pasar”, agregó Myrka Dellanos.

¿Don Pedro se casará?

Hace unas semanas, Don Pedro Rivera, de 81 años, sorprendió a sus fanáticos con un video en su canal de YouTube, mostrando que está listo para dar el siguiente paso en su relación. El patriarca de la familia Rivera salió en busca del anillo de compromiso perfecto para proponerle matrimonio a su novia, Nataly Rodríguez, de 42 años.

En el video, se puede ver a Rivera en la sección de joyería de una tienda JCPenney, revisando cuidadosamente varios modelos y precios para encontrar el anillo ideal.

“Voy a ir a comprar un anillo de matrimonio[…] un anillo de compromiso”, expresó Rivera con entusiasmo a la cámara. Tras evaluar varias opciones, finalmente se decidió por un modelo de $27,000.

