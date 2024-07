Brian Rodríguez no saldrá del América por petición del técnico André Jardine

Cuando parecía que el América tenía todo listo para negociar al delantero uruguayo Brian Rodríguez al fútbol brasileño, de pronto el técnico amazónico André Jardine pidió a la directiva de las Águilas detener la negociación e incluir al atacante de la selección charrúa en la lista de jugadores que participarán en la segunda fase de la Leagues Cup donde enfrentarán al ganador del Grupo 8 del Oeste entre Atlas, Dynamo de Houston y Real Salt Lake.

Brian Rodríguez no tuvo un buen torneo en el Clausura 2024 e inclusive se vio envuelto en rumores no confirmados sobre una supuesta acusación de violación agravada y aprovechamiento de confianza, pero que el propio jugador desmintió totalmente en una carta publicada en su red social de Instagram.

El extremo uruguayo del @ClubAmerica, Brian Rodríguez, negó la acusación de violación agravada que tiene en la CDMX y que su abogado ya trabaja en el tema. pic.twitter.com/2ZsNJLSPzv — CANCHA (@reformacancha) May 28, 2024

En dicho comunicado, Rodríguez expuso que: “Por medio del presente, quiero informar que los hechos que me involucran en México son totalmente falsos, quiero dejar en claro que jamás me involucraría en una acción como la que se menciona, la cual no está alineada a mis valores. Mi abogado ya está trabajando en el tema para esclarecer la situación y proteger mis derechos”.

Lo cierto es que más allá de estos problemas extracancha, en el América cuentan con el jugador charrúa para el torneo donde el cuadro americanista no ha iniciado con el pie derecho la competencia con dos derrotas, un empate y una victoria, aunque en el caso de que llegue una oferta irrechazable, la directiva podría cambiar su decisión.

Empero, es prioritario que solucione el tema legal que enfrenta en el país, pues existe una demanda vigente en su contra y el cuadro americanista no quiere verse involucrada en temas legales que se conviertan en distracción para los planes que tienen en el presente campeonato.

De esta forma, Brian Rodríguez y sus asesores deberán darle prioridad al tema, pero sobre todo que Brian se concentre en el América y que sus representantes sigan haciéndolo pensar que las ofertas abundan por sus servicios que han impactado de forma negativa al delantero charrúa.

Brian reportó con el América después de su participación con Uruguay en la Copa América, donde se tomó unas vacaciones antes de volver al trabajo y que pueda ser tomado en cuenta por el técnico André Jardine, que considera que el delantero puede ser de mucha utilidad, sobre todo después de la salida de Julián Quiñones la Liga Árabe y el propio Jonathan “Cabecita” Rodríguez a la MLS.

Brian Rodríguez tiene que arreglar sus problemas legales como prioridad para seguir en el América Crédito: Eloisa Sánchez | Imago7

Jardine considera que las condiciones de Brian Rodríguez pueden ser de mucha utilidad por los costados, donde el neerlandés Javairo Dilrosun, ha empezado a tener mayor impacto y requiere de otro hombre con velocidad y características ofensivas.

Inclusive el América incluyó a Brian Rodríguez en la lista oficial para la Leagues Cup y en el partido de preparación contra el Chelsea de la Premier League.

Seguir leyendo:

-Hay esperanza del América en la recuperación de Brian Rodríguez

-Brian Rodríguez negó acusaciones en su cuenta de Instagram

-El América se queda sin Alejandro Zendejas para la Leagues Cup

–