Niurka sale en defensa de Gabriel Soto: “Un caballero”

Si hay alguien que no tiene miedo de expresar su opinión sin miedo al qué dirán, a pesar de que lo dicho vaya “contra corriente”, esa es Niurka Marcos. Prueba de ello son sus más recientes declaraciones con respecto al actor Gabriel Soto, quien recientemente se convirtió en el blanco de críticas por su separación de Irina Baeva. ¿Qué fue lo que dijo la vedette? Aquí te lo contamos.

En entrevista para las cámaras de Despierta América, la ex pareja de Juan Osorio decidió salir a contrarrestar los ataques que el actor mexicano ha recibido por sus declaraciones con respecto a la histrionisa de origen ruso.

Al respecto, Niurka Marcos indicó que el comunicado emitido por Gabriel Soto, aquel donde dio a conocer su separación de Baeva, fue una muestra del cariño que siente por su ex pareja, pues con ello “no la quiso dejar sola y pretendió cuidar su imagen”.

“Por lo que yo puedo analizar, Gabriel quiso ser un caballero“, expresó la denominada ‘Mujer escándalo’. “El gesto de muy bonito, fue muy caballeroso, no la dejó sola en su libre albedrío, la incluyó en una decisión del término de su relación“, añadió.

Asimismo, expresó que la decisión de Irina Baeva de otorgar una entrevista en la que deja mal parado a su ex prometido es una muestra del duelo que atraviesa actualmente: “Si ella no lo quiso valorar o no se está comportando de manera agradecida pues eso responde a cómo se está sintiendo“, dijo.

Uno de los últimos cuestionamientos con respecto a este tema que Niurka Marcos decidió responder incluyó a la ex esposa de Gabriel Soto, Geraldine Bazán. Dentro de sus declaraciones aseguró que es momento de “pasar esa página”.

Además, para finalizar, indicó que existen “muchos peces en el mar” y oportunidades para encontrar un nuevo amor, “pues es una mujer hermosa y talentosa”.