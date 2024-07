Jomari Goyso soltó la sopa sobre lo que pasó en la boda de Ángela y Nodal

Cada vez son más los detalles que se dan a conocer sobre la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar gracias a las declaraciones de famosos que estuvieron en el evento. En esta ocasión fue turno del periodista español Jomari Goyso, quien no solo acompañó a la parejita en su día especial, también fue uno de los testigos del enlace matrimonial.

En una entrevista reciente, el experto en moda confirmó varios detalles sobre la boda de los cantantes, que se llevó a cabo en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca: “Hace un tiempito que lo sabía, no se lo dije absolutamente a nadie”, contó.

“A mucha gente le dije ayer que tenía COVID. Luzma fue un poco cómplice conmigo. es mi jefa, le dije: ‘Tengo algo muy especial con los Aguilar que me han invitado, me gustaría ir, déjame ir jefa’. Me dijo que sí“, dijo sobre la manera en la que logró que su ausencia del matutino ‘Despierta América’ pasara desapercibida.

De acuerdo con Jomari Goyso, se trató de una ceremonia íntima, con apenas unos 45 invitados: “Llegué por la mañana al rancho, en familia, unas 45 personas. Fui a desayunar con Pepe, con Aneliz, y estuvimos todo el día disfrutando. Me parece una cosa brillante”, detalló.

Al ser cuestionado sobre su momento favorito dentro de la boda, el famoso indicó que: “Cuando están Pepe y Ángela caminando y ponen la música de Flor Silvestre, entonces entiendes por un momento que no es solo tu amiga y una familia que yo quiero mucho, es una dinastía, es la nieta de Flor Silvestre, de Antonio Aguilar, es la hija de Pepe Aguilar, y se está casando con uno de los exponentes más importantes del regional mexicano“, añadió emocionado.

Asimismo, Goyso indicó que él no fue el único que se sintió conmovido con la unión de las dos estrellas, ya que más de uno terminó por derramar una que otra lágrima: “Todo el mundo lloró (…) Hay momentos emotivos. Pepe lee algo muy bonito, les lee algo a los dos, entonces es esa magia que tiene Pepe para hacer muy honesto con lo que van a tener que pasar en la vida”, dijo para finalizar.