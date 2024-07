¿Cómo van las votaciones de LCDLF México, hoy 27 de julio?

Este domingo se conocerá el primer eliminado de ‘La Casa de los Famosos 2’ y los nominados son:

Mario Bazares

Briggitte Bozzo

Shanik Berman

Paola Durante

En la tabla solo quedaron cuatro famosos, después de que Gala Montes salvara a Agustín Fernández.

¿Cómo van las votaciones en La Casa de los Famosos México 2?

De acuerdo a la encuesta de ‘La Comadrita’, Shanik Berman tiene la delantera en las encuestas con 34.5%, de cerca la sigue Briggitte Bozzo 31,4 %, en el tercer lugar está Paola Durante con 20, 3 % y, en el último puesto, Mario Bazares con 14 %.

De acuerdo a los datos de dicha consulta, Bazares podría ser el primer eliminado de la temporada.

Encuesta de La Comadrita.

Sin embargo, la encuesta publicada por Universo Reality proporciona un resultado diferente:

En el primer lugar se posiciona Shanik Berman con 36 % de popularidad, en el segundo lugar está Briggitte Bozzo con 32 %, le sigue Mario Bazares con 17 % y al finalizar aparece Paola Durante con 15 %.

Encuesta Universo Reality.

Esta consulta apunta que Durante podría ser la persona que se despida ‘La Casa de los Famosos México 2’.

¿Por qué Gala Montes salvó a Agustín?

Gala Montes robó la primera salvación y, por esa razón, se le permitió sacar a uno de los nominados del cuadro. En este caso, escogió a Agustín Fernández, pese a que se pesó que escogería a Briggitte Bozzo por la amistad que tiene.

La razón detrás de salvar a Agustín es por los sentimientos que está manifestando hacia él. Los dos famosos se han vuelto muy cercanos en los últimos días e incluso se dieron un beso que fue captado por las cámaras.

Aunque Montes le aclaró que no lo salvó por “eso que tienen”, el público considera que Montes no tomó la mejor decisión porque consideran que Fernández no está teniendo la mejor participación en el reality show.

