Violeta Isfel se enfrenta fuertes problemas de salud

Violeta Isfel, actriz conocida por dar vida a la villana ‘Antonella’ en el melodrama “Atrévete a Soñar”, encendió las alarmas entre sus fanáticos al recurrir a sus redes sociales para comunicar que actualmente se enfrenta un fuerte problema de salud que le impedirá cumplir con sus próximos compromisos laborales.

A través de un ‘live’ en su perfil oficial de Instagram, la famosa informó que, por primera vez desde que inició la pandemia por coronavirus en el 2020, contrajo Covid-19.

“Perdonen esta carita, pero no la estoy pasando nada bien. Ahí les va la mala noticia: acaban de diagnosticarme positiva a COVID-19, llevo ya dos días con esta noticia, está siendo muy difícil para mí. No me había dado COVID-19 en todo el tiempo que lleva esta pandemia, a mí jamás me había dado”, explicó.

De acuerdo con Isfel, esta noticia se traduce en que no podrá formar parte de las próximas presentaciones del Tour ‘2000′s X Siempre’, así como de las funciones de la obra que realiza junto a Maribel Guardia, ‘Lagunilla, mi barrio’.

“Ahorita soy un foco de infección terrible, estoy metida en mi casa hidratándome bien, comiendo bien, con unos dolores rarísimos. Tan solo bajarme de la cama me sofoca mucho. Obviamente tuve que hablar con Bobo Producciones y con Gou Producciones. De ‘2000′s X Siempre’ no voy a poder dar el concierto este fin de semana, ni dando funciones de ‘Lagunilla, mi barrio'”, informó a sus fanáticos.

Sin embargo, este no fue el único anuncio que Violeta Isfel hizo por medio de su en vivo, ya que además de enfrentarse al coronavirus, tendrá que someterse a una cirugía en donde le retirarán el utero.

“Tengo un tema de salud severo, es un mioma gigante que está provocando cierta anemia que afecta mi sistema y me tengo que meter a esta cirugía en donde se pueden llevar este mioma y también se van a llevar mi útero“, confesó. “En mi caso va a ser como una cesárea, me van a sacar todo el útero dejándome los ovarios para no volverme loca emocionalmente y hormonalmente, pero estoy tratando de tomarlo lo mejor posible”.

Sin embargo, su situación se ha visto complicada por su reciente diagnóstico de Covid-19, algo que espera poder superar antes de embarcarse en dicha cirugía.

“No sabemos qué va a pasar porque tengo el sistema inmune bastante bajo. Estoy disparando mi sistema inmunológico para prepararme para la cirugía que me va a tener dos meses fuera de circulación en todos los sentidos“, concluyó la mexicana.