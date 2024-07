Netflix contactó a Wendy Guevara para doblar cinta animada

Wendy Guevara está asumiendo nuevos retos en su carrera profesional, la influencer, en una transmisión en TikTok, contó que Netflix la contactó para formar parte del doblaje de una serie animada.

“Me hablaron de Netflix para prestar mi voz a un personaje de una serie… una película de caricatura”, expresó.

Guevara, quien se caracteriza por ser franca con sus seguidores, contó que tiene el contrato en sus manos y solo queda esperar la autorización de Televisa. “Ellos nos pueden dar la autorización”, dijo.

De darle el sí definitivo al proyecto, sería la segunda vez que la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ trabaje en Netflix. La primera vez, Guevara participó en el programa ‘Pasteleros contra el tiempo’, en donde fue jurado.

Wendy Guevara enfrenta polémica

Guevara no hace más que seguir escalando en el mundo del espectáculo, sin embargo, no está exenta de críticas debido a su identidad de género.

Recientemente, se enfrentó al actor José Luis Reséndez. El actor manifestó que no entiende como Televisa le da trabajo a Wendy Guevara.

Ante esto, respondió: “No conozco al señor… Él es un actor, ¿no? Cuando una persona tiene éxito y mucho trabajo, no tiene mente para otras cosas que no sean sus asuntos”.

Reséndez escribió en su cuenta de X, antes Twitter, el siguiente texto:

“No logro entender cómo es posible que Televisa que considero como mi segunda casa, mi segunda familia, donde me dieron la maravillosa oportunidad de cumplir mi sueño de prepararme, donde hice mi carrera y me encuentro grabado en una de sus honoríficas placas generacionales de graduados, donde me enseñaron a sufrir y esforzarme, donde me enseñaron lo que es la perseverancia, permitan y normalicen individuos totalmente contrarios a todos los valores que alguna vez me inculcaron”.

En las redes, muchos internautas apoyaron su punto, pero otros repudiaron los comentarios y lo catalogaron como transfóbico.

