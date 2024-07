Víctor Guzmán renovó con los Rayados de Monterrey

Los Rayados de Monterrey hicieron oficial a través de sus redes sociales, la extensión del contrato del jugador mexicano y defensa, Víctor Guzmán, vínculo que permanecerá hasta la temporada del 2028, esto aún cuando todavía le quedaba un año de contrato vigente.

Un jugador de rango y nivel

Víctor Guzmán es un referente en la línea defensiva de los Rayados de Monterrey, siendo un jugador clave y punta de lanza del 11 inicial del equipo y del entrenador Víctor Manuel Vucetich, y también ahora con Fernando Ortiz, pues desde que aterrizó desde Tijuana, supo aprovechar bien cada una de las oportunidades que le brindaron y ahora es un jugador importante y de jerarquía en los Rayados.

Guzmán ha tenido participación en la selección nacional de México, gracias a su gran rendimiento en el campo de juego, por lo que la misión que tiene el jugador es consolidarse en la primera división y ser un jugador inamovible para Javier ‘El Vasco’ Aguirre en el tricolor de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Ya sea con Héctor Moreno, con Stephanie Medina o con Sebastián Vegas, Guzmán ha sabido demostrar en cada minuto que se le presenta la oportunidad de estar en acción sobre el enramado, pero eso lo hará ser un mejor jugador con la experiencia y madurez que va adquiriendo el nacido en Tijuana.

A las puertas de renovar a otro jugador clave

Rayados está en la tapa también de renovar al portero Esteban Andrada, firma que podría llegar a ser oficial en los próximos días, para que tenga también un nuevo vínculo con el Monterrey.

¿Qué dijo el Toro de su renovación?

El club dio a conocer la gran noticia de esta extensión del vínculo contractual entre club y jugador a través de sus redes sociales oficiales, en donde publicó un video en el que aparece Guzmán agradeciendo al club y a su afición.

“Muy contento, feliz, motivado por mantenerme en este club que me ha dado mucho apoyo, siento que me identifico mucho con la afición que siempre está en los momentos difíciles… agradecerles de mi parte, aquí voy a estar, voy a dar todo por este escudo, es lo mínimo que puedo hacer por todo el apoyo que me han dado. Para mí sería un sueño ser un referente, un ídolo de este club tan grande, voy a luchar todo el tiempo que esté acá para lograrlo, dando lo mejor de mí”.

