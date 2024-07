“LCDLFM 2”: Gomita revela estrategia para recibir información del exterior

Cada uno de los habitantes de “La Casa De Los Famosos México 2” ha comenzado a desarrollar una estrategia para ganar, pero la de Gomita ha generado polémica, ya que se relaciona con escuchar y descifrar mensajes que, a gritos, le dicen personas desde el exterior de la casa.

La influencer (cuyo verdadero nombre es Aracely Ordaz) le dijo a Ricardo Peralta -quien se ha convertido desde hace varios días en su confidente- en qué consiste su plan, que hizo desde antes de entrar a la casa: “Ay, es que tengo que contarte algo que no puedo contar. Yo allá afuera puse colores a diferentes personas de nosotros, como de “Intensamente”. Entonces para mí rosa y rojo son Mariana y Potro…y dije: ‘OK, entonces por ahí'”.

De esa manera, con ese curioso código, Gomita puede enterarse de quién cuidarse y por quién mostrar preferencia en el reality. Lo anterior queda expuesto en un video compartido en TikTok y grabado afuera de la casa, donde un supuesto integrante de la “porra” de Ordaz le grita lo siguiente: “Cuarto Tierra, si no quieres jugar con gris, dígaselo, pero frente. Gris no es el problema, sean directos. El rojo y el crema están podridos…cuídate de rosa, a la gente rosa no les va a gustar”.

Hasta el momento, ninguno de los otros habitantes de la casa se ha dado cuenta de la estrategia de Gomita, pero en redes sociales los cibernautas han pedido su expulsión, con mensajes como: “Saquen a Goma”, “es nominación directa” y “con razón está muy amable con Shanik y Briggitte”.

Sólo La Jefa podrá decidir si ese plan merece una sanción o algo más severo. La semana pasada se llevó a cabo la primera nominación; Gomita le dio dos puntos a Briggitte Bozo y un punto a Sian Chong. El principal motivo que expuso fue: “Siento que se gustan, y a mí las parejitas pues no me agradan tanto, y menos si los veo tan confundidos, como que sí, como que no”.

