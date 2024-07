AMLO no ve ningún indicio de enfrentamientos del narco tras captura de ‘el Mayo’ Zambada

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, señaló este martes que no hay “ningún indicio” de enfrentamientos del narcotráfico en Sinaloa, en el noroeste de México, tras el arresto en Estados Unidos de Ismael ‘el Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de ‘el Chapo’ Guzmán.

“Se está enviando a más elementos a esa región del país. Sin embargo, no hay hasta ahora, y deseo que eso no suceda, no hay ningún indicio de enfrentamientos, nada, esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano respondió así a los cuestionamientos sobre la seguridad en el estado, que es cuna del Cartel que lideran los ‘Chapitos’, hijos de ‘el Chapo’ Guzmán y en donde el domingo sujetos profanaron las tumbas de los narcotraficantes Dámaso López y Adolfo López para llevarse los cuerpos de ambos.

“Sí, se dio este caso al que haces mención de la profanación de las tumbas, pero no hay más que eso, se está haciendo la investigación correspondiente”, expuso.

Además la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el fin de semana sobre el despliegue de unos 400 miembros de las Fuerzas Armadas en Sinaloa para “reforzar la seguridad” de la zona.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Crédito: Presidencia de México | EFE

Al respecto, López Obrador señaló que no tenía datos precisos sobre cuántos elementos de seguridad se enviaron a la región, pero insistió en que su Gobierno está pendiente de cualquier indicio de violencia.

“Estamos pendientes. No hay nada extraño, excepcional, en toda la región y yo espero que no tengamos ningún problema porque confío mucho en la responsabilidad de todos, la responsabilidad de la gente”, apuntó.

También dijo que siguen a la espera de los informes del Gobierno de Estados Unidos sobre la detención el jueves pasado de Zambada y Guzmán López “para que no haya especulación” y se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió.

“Ya nos informaron que tenían pláticas con el Gobierno de Estados Unidos, Guzmán López, que tenía pláticas con ellos, que quería entregarse, eso es lo que el Gobierno de Estados Unidos está sosteniendo y que no sabía que se iba a entregar o que iba en el avión el señor Zambada”, expuso.

Señaló que su Administración quiere saber más sobre el caso y también si en México participaron agentes de Estados Unidos.

“Estamos absolutamente seguros de que no participaron integrantes de las Fuerzas Armadas de México, pero necesitamos tener más información y hablar con la verdad. Estamos seguros de que cuando ellos tengan más elementos les vamos a informar y los vamos a dar a conocer a ustedes”, enfatizó.

Con información de EFE.

