Renunció el director de Proyecto 2025 por críticas de Trump

El director del Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, la reforma completa del gobierno federal para usarla cuando un republicano regrese a la Casa Blanca, renunció el martes tras enfrentar la presión de la campaña para las elecciones de 2024 de Donald Trump.

Paul Dans, director del Proyecto 2025, el manual ultraderechista para un segundo mandato del expresidente Donald Trump, dimitió tras la ola de críticas de los demócratas y del propio candidato republicano, que se ha desvinculado públicamente de ese programa ultraderechista para una transición de gobierno que se efectuaría si Trump gana las elecciones en noviembre.

El centro de pensamiento conservador Fundación Heritage, que agrupa a 110 organizaciones derechistas que elaboraron el Proyecto 2025, confirmó el martes la salida de Paul Dans en un comunicado enviado a la cadena CNN y a otros medios.

La salida de Paul Dans ocurrió después de que el proyecto “completara exactamente lo que se había propuesto hacer: reunir a más de 110 organizaciones conservadoras líderes para crear una visión conservadora unificada, motivada a delegar el poder del estado administrativo no electo y devolvérselo al pueblo”, dijo el presidente de la Heritage Foundation, Kevin Roberts, en el comunicado.

The Washington Post informó que el proyecto planea poner freno sus operaciones.

En cambio, la Fundación Heritage dice que el Proyecto 2025 no va a desaparecer, según informó The Associated Press, citando a la Fundación Heritage, que indicó que el sitio web del Proyecto 2025 seguirá activo y el grupo seguirá examinando los currículos para su base de datos de casi 20,000 personas que aspiran a ser los funcionarios que ejecutarán su visión para el gobierno, .

El grupo dijo que Dans dejará la Fundación Heritage en agosto y que Kevin Roberts ahora dirigirá las operaciones del Proyecto 2025.

Por qué Trump niega el Proyecto 2025

El Proyecto 2025 diseñó una hoja de ruta para transformar la Administración durante los primeros 180 días de mandato de Trump si este gana las elecciones del próximo 5 de noviembre.

Trump busca distanciarse del Proyecto 2025, una peligrosa reforma masiva del gobierno hecha por sus exfuncionarios. Crédito: Chris Szagola | AP

Entre sus planes se incluye concentrar poderes en el presidente, desmantelar varias agencias del gobierno federal y despedir a miles de funcionarios públicos para reponerlos por personas leales a Trump, que apliquen sin objeciones una agenda ultraderechista.

Propone además prohibir el derecho al aborto y el uso de la píldora abortiva mifepristona, recortar las políticas de defensa del medioambiente, reactivar la construcción del muro fronterizo con México y llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes, asuntos que el propio Trump defiende en sus mítines.

El pasado 5 de julio, Trump se desvinculó de ese plan afirmando que no conoce a sus creadores y tachando de “absolutamente ridículas” algunas de sus propuestas.

Sin embargo, según un análisis de CNN, al menos 140 personas que formaron parte del primer gobierno de Trump trabajan ahora para las organizaciones que elaboraron el Proyecto 2025, como su exjefe de gabinete Mark Meadows o su asesor Stephen Miller.

La campaña de Trump publicó este martes un comunicado en el que reiteró que el Proyecto 2025 “no tiene nada que ver” con el candidato republicano y dijo que su disolución “sería muy bien recibida”.

Además, lanzaron una advertencia para aquellos que mientan públicamente sobre la influencia que tienen en Trump: “No acabarán bien”.

Demócratas han denunciado el Proyecto 2025 y seguirán haciéndolo

La campaña electoral demócrata, primero liderada por el presidente, Joe Biden, y ahora por la vicepresidenta, Kamala Harris, ha utilizado de forma recurrente el Proyecto 2025 como ejemplo del peligro que supone Trump para la democracia.

La directora de campaña de la vicepresidenta Harris, Julie Chávez Rodríguez, dijo el martes que los demócratas no dejarán de hablar del Proyecto 2025.

“Ocultarle el plan de 920 páginas al pueblo estadounidense no lo hace menos real; de hecho, debería hacer que los votantes se preocupen más por qué más están ocultando Trump y sus aliados”, dijo Julie Chávez en un comunicado. “El Proyecto 2025 está en la boleta porque Donald Trump está en la boleta. Esta es su agenda, escrita por sus aliados, para que Donald Trump la imponga a nuestro país”.

