Esto dijo Niurka sobre la boda de Ángela Aguilar y Nodal

Siempre frontal y sin miedo a las críticas, Niurka Marcos opinó sobre el reciente enlace matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, dejando a más de uno con la boca abierta al hacer comparaciones con sus polémicos romances del pasado. ¡Aquí te contamos los detalles!

En medio de la ola de críticas que han recibido los intérpretes del tema “Dime cómo quieres” por la premura con la que llegaron al altar tras anunciar su relación, la vedette cubana no pudo escapar los cuestionamientos al respecto.

En un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la ciudad de México, Niurka Marcos defendió a la parejita y aplaudió que a pesar de las críticas hayan seguido a su corazón.

“Que bueno que se casaron, yo también me he casado así rápida y locamente y he sido muy feliz cuando lo he hecho“, declaró. “También he estado en el ojo del huracán y he sido la nota, ahora les toca a ellos. Se ven hermosos, están jóvenes… que bueno, que disfruten ellos del romance de la boda y nosotros disfrutamos del escándalo“.

Asimismo, la ex “Aventurera” recordó que a lo largo de su vida ella también ha cometido locuras por amor: “Las mías fueron en serio, con registro civil y todo, hasta con iglesia. Las mías fueron en serio, nada más que yo de adelantadito pague el divorcio para que no hubiera ped*. Yo fui un paso adelante, como nací con sabiduría, lo veía venir“, indicó durante la entrevista.

Sin embargo, todo parece indicar que la pareja sí decidió blindarse ante cualquier tipo de situación. Y es que recientemente se dio a conocer el presunto acuerdo prenupcial que firmaron, donde se estipula el pago de una millonaria cifra en caso de infidelidad.

De acuerdo con lo dicho por la periodista Michelle Ruvalcaba, en caso de una falta hacia el matrimonio Christian Nodal tendría que pagarle $12,000,000 de dólares y el divorcio sería inminente.