Horacio Pancheri se lanza contra Samadhi Zendejas

Fue en octubre de 2023 que la polémica azotó al galán de telenovelas Horacio Pancheri luego de hacer comentarios negativos con respecto al físico de Samadhi Zendejas y llamándola “fea” y salir a desmentir la historia asegurando que se trató de un hackeo. Y aunque en un principio el argentino trató de limar las asperezas con la actriz, sus intentos fueron fallidos.

Es a varios meses de dichos dimes y diretes que el histrión que ha participado en historias como “El Juego de las Llaves” y “Golpe de Suerte” rompió el silencio al respecto para contar su lado de la historia.

“Nunca hablé con Samadhi. La he buscado, otro tema importante. Lo pasado, ya pisado. La busqué ese fin de semana que ocurrió eso, nunca me contestó el teléfono, me bloqueó de las redes. Me bloqueó su hermanito (Adriano Zendejas), que es el que le lleva las cosas también“, reveló en una entrevista retomada por People en Español.

De acuerdo con Horacio Pancheri, una vez que la atención del público se fijo en dicha polémica, la actriz que protagonizó “Vuelve a mí” junto a William Levy se aprovechó para “desprestigiarlo”.

“Le contesto ‘no fui, jamás dije eso de ti’, pero ella nunca publicó eso. Tengo la foto con el mensaje, lo podría mostrar, otra cosa que me guardo para mí“, expresó.

Bajo esta misma tesitura, el argentino reprobó que se le haya crucificado por, presuntamente, tratarse de un hombre: “Quiere sacar ventaja y quiere aprovecharse. Y hoy, la mujer tiene mucho poder y está muy bien; pero me parece que la igualdad no tiene que ser ‘matemos a los hombres’“, indicó.

Pancheri complementó diciendo: “Samadhi si quiso sacar una ventaja o algún beneficio sobre eso que pasó, la felicito. No sé si le fue bien o le fue mal. A mí me mataron. Yo sigo para adelante, no pasa nada“.

Para finalizar, recalcó que desde hace mucho tiempo dejó de darle importancia al “qué dirán”: “Como decimos en Argentina ‘si quieren hablar mal de mí que hablen’; la gente que me conoce sabe como soy“.