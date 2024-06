¿Horacio Pancheri ingresará a La Casa de los Famosos? El actor responde 

Luego de varios meses alejado de los reflectores con motivo de la polémica que protagonizó junto a Samadhi Zendejas, el actor Horacio Pancheri reapareció ante las cámaras en una entrevista junto a Chiky Bombom en la que se sinceró como nunca antes sobre varios aspectos de su vida, así como planes a nivel profesional. ¿Esta en sus planes formar parte de la siguiente temporada de “La Casa de los Famosos”? Esto fue lo que dijo.

En una relajada conversación para la sección “Rincón de la Casa” del programa “En Casa con Telemundo”, el argentino abordó lo que le espera a nivel profesional tras varios meses alejado de su carrera actoral. Como era de esperarse, ante el éxito de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”, los cuestionamientos sobre la posibilidad de formar parte de la siguiente entrega.

Al respecto, indicó que uno de los mayores detalles que le jugaría en contra durante este reality sería la incertidumbre sobre lo que pasa afuera, especialmente cuando se trata de su familia.

“A mi me da cosa no saber lo que está pasando afuera, me da mucha ansiedad de no saber lo que está pasando afuera. Me imagino que en caso de algo extraordinario, no sé, te avisan que algo pasa con la familia, pero siento que podría estar perfecto ahí por mi forma de ser“, contó.

A pesar de la incertidumbre, Horacio Pancheri está seguro de que sería un gran elemento dentro del reality: “Me tocas ahí y yo exploto, pero me gusta limpiar, me gusta cocinar. Soy relajado, pero también soy intenso. O sea, yo podría estar“, añadió.

“¿Tú como me ves allá adentro?“, cuestionó el histrión a Chiky Bombom. “Tú serías una explosión. Tu serías uno de los participantes que tomaría la cocina, te va a encantar estar ahí cocinando, si te tocan una fibra sensible vas a explotar de vez en cuando, como lo hacías en Top Chef VIP“, respondió emocionada la comunicadora.

Para finalizar, Horacio Pancheri no descartó la posibilidad de formar parte de “La Casa de los Famosos”; sin embargo, dejó claro que hasta el momento no existe ninguna oferta sobre la mesa.

