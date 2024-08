Daniel Arenas anuncia su salida de ‘Hoy Día’

La vida es de ciclos y eso lo tiene más que claro el presentador colombiano Daniel Arenas, quien el jueves 1 de agosto decidió dar por terminado su ciclo como presentador de ‘Hoy Día’, el morning show de Telemundo al que se incorporó en enero del 2023.

La partida del también actor se produjo, tal y como él lo señaló, por sus deseos de darle un mayor peso a aquellos asuntos personales que dejó pendientes y no porque la emisión, o la empresa, decidieran prescindir de sus servicios.

“Hay ciclos de vida y yo soy una persona que defiendo a capa y espada las prioridades en la vida. En este momento tengo prioridades muy personales y por eso tomé la decisión. Esto no fue hace poco, hace un par de meses se tomó la decisión. De hecho, Telemundo muy honradamente y generosamente me llamó para renegociar mi contrato, pero yo les dije: ‘Chicos, gracias’. Les comenté lo que me estaba pasando en mi vida. Me entendieron, fueron enormemente generosos y quiero agradecerles a todos por esta oportunidad de vida”, comentó Arenas en su mensaje de despedida.

En otro fragmento detalló que su adiós no se dio en malos términos, ni tampoco porque la cadena decidiera no seguir con él como en uno de sus talentos, sino que reiteró que todo se debió a las prioridades que él ahora tiene en su vida.

“Esta es una decisión muy personal, muy del corazón. Ustedes saben que soy un hombre de Dios, Dios está 100 por ciento en esta decisión, en este momento de vida. Nadie me está despidiendo de la empresa, no hubo ningún problema. Adoro, amo a Telemundo y sobretodo a mi programa, Hoy Día, que va a ser por siempre mi casa”, continuó.

En la despedida de Daniel Arenas estuvieron presentes Penélope Menchaca, Chiky BomBom y Gabriel Coronel, quien en estos días ha estado como presentador invitado en el morning show de Telemundo.

“Muchas gracias por todo, @danarenas! 👏🏼✨ Eres un grande, tendrás un camino lleno de bendiciones. 🙌🏼 En #HoyDía dejas una gran huella, con tu alegría, tus valores y sensibilidad lograste tocar los corazones de todos, aquí siempre será tu hogar ❤️ Deseamos mucho éxito y buenas nuevas en tu vida”, fue como lo despidieron en la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’

Hasta el momento se desconoce qué seguirá para Daniel Arenas ahora que dejará la emisión y las filas de Telemundo, pero no sería de extrañar que volviera a las novelas.

