Hermana de Genaro García Luna denuncia tortura en la prisión donde se encuentra

Gloria García Luna, hermana del exsecretario de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna, dijo que ha sido víctima de tortura, segregación, hostigamiento, incomunicación y omisión de atención médica dentro del penal femenil en el estado mexicano de Morelos, donde se encuentra presa.

Debido a ello, la hermana del considerado “Superpolicía” solicitó un amparo para que se le respeten sus derechos humanos, el cual le fue concedido por un juez, en el que se le brinda protección y se obliga a las autoridades a brindar la atención médica que necesita, según informó el semanario Proceso.

El medio citado señaló que dentro del penal femenil de Morelos también se ha registrado un incremento, desde los últimos meses de 2023, en las muertes de mujeres por supuestos suicidios que hasta la fecha no han sido esclarecidos por las autoridades, aunque aseguraron que ya son investigados.

¿Por qué fue detenida la hermana de García Luna?

Gloria García Luna fue detenida el 14 de diciembre de 2023 en Cuernavaca, Morelos, junto con su hijo, Edgar Anuar Rodríguez García. Ambos fueron vinculados a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Los delitos de los que se les acusa provienen de un desvío de más de 5,000 millones de pesos mexicanos a través de contratos del sistema penitenciario celebrados durante el sexenio del expresidente de México Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Al poco tiempo de ser detenidos, la hermana de García Luna responsabilizó a la Fiscalía General de la República (FGR) si algo le ocurría al estar recluida, “A la FGR yo la hago responsable de mi vida e integridad física”. Sus abogados pidieron que llevara su proceso en libertad, pero se le negó esa medida cautelar.

Mediante un pronunciamiento aseguró que corría peligro porque convivía con personas procesadas de Jalisco y Tamaulipas, aunque no conocían su identidad, y puntualizó que, de saber que llevaba el apellido García Luna, las cosas serían más graves.

“No somos delincuentes”

Además de decir que debe limpiar el nombre familiar que fue “mancillado”, dijo que cada vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona el nombre de su hermano en sus conferencias matutinas, su seguridad y la de su familia se ve comprometida.

“No tenemos antecedentes penales, no tenemos más interés que nuestro nombre como familia, que ha sido mancillada por los medios de comunicación y las autoridades. Oro a Dios que no escuchen mis apellidos y esto es difícil porque todos los días nuestro nombre es mencionado en las llamadas ‘mañaneras’, la población no entiende que no somos delincuentes”, dijo la hermana de García Luna.

Gloria García Luna y su hijo eran accionistas de GLAC Security Consulting, una empresa de seguridad privada constituida en 2014, que tenía contratos de consultoría con los gobiernos federal y algunos estatales, partidos políticos y empresas, la cual está inmersa en una trama de triangulación de recursos del sistema penitenciario.

Esto fue descubierto por una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según informó el semanario Zeta.

Sigue leyendo:

– AMLO cuestiona que jueces de EE.UU. estén posponiendo la sentencia de Genaro García Luna.

– Juez pospone hasta octubre la sentencia de Genaro García Luna.