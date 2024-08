Medallista de plata en tiro causa sensación en redes por su estilo “cool” para disparar

El tirador turco Yusuf Dikec cayó en la final de la competición mixta de pistola de aire de 10 metros junto con su compatriota Sevval Ilayda Tarhan ante los serbios Zorana Arunovic y Damir Mikek, quienes se colgaron la medalla de oro.

Sin embargo, Dikec le dio la vuelta al mundo a través de Internet, no solo por su medalla de plata, sino por su actitud, ya que los usuarios de redes sociales lo destacaron por su estilo al competir y compartieron fotos y videos de su paso por el torneo, en la cual se aprecia que el tirador no utiliza el clásico equipamiento especializado, además de disparar con una mano en el bolsillo.

El epítome de cool y de que para ganar sólo se necesita talento. Este competidor de Turquía, Yusuf Dikec, tiene 51 años, es ex militar retirado y compitió en Tiro con pistola de aire 10 metros.



Así, sin lentes especiales, protectores de oídos ni ninguna parafernalia mamuca, con… pic.twitter.com/XsmC7NrWTQ — Jorge Avila Andrade (@jorgegavila) July 31, 2024

Mientras sus rivales se lanzaban a la competición con gafas a medida para oscurecer la visión en un ojo, grandes protecciones para los oídos y cristales tintados, Dikeç conseguía hacerse con la primera medalla olímpica de tiro de la historia de Turquía junto a su compañera de equipo Sevval Ilayda Tarhan con lo que parecían unas gafas comunes y corrientes además de su postura desenfadada, llamativa porque sostiene la pistola con una mano y la otra la guarda en el bolso de su pantalón.

“Tiro con los dos ojos, la mayoría de los tiradores lo hacen con uno. Así que no quería todo ese equipo. Creo que disparar con los dos ojos es mejor. He investigado mucho sobre ello, así que no necesitaba el equipo”, explicó Dikeç a la emisora de radio turca Radyo Gol.

Yusuf Dikec durante una práctica con su compañera y su entrenador. Crédito: Manish Swarup | AP

Sobre la mano guardada, dijo que le parece algo cómodo y le ayuda a mantener el equilibrio y la concentración.

“Disparar con la mano en el bolsillo no tiene nada que ver con el arte. Estoy más motivado y me siento más cómodo mientras disparo”, afirmó, y añadió que esta postura “en realidad consiste en equilibrar el cuerpo y centrarse y concentrarse”.

En tiro olímpico todos usan protectores de oídos, lentes que te aumentan la visión, otro que te tapa el ojo para precisión



Y después esta este chad de Turquía de 51 años cayó sin nada, con lentes por la miopía, disparo con una mano en el bolsillo y ganó la medalla de plata kjj pic.twitter.com/828iYIBPdW — ElBuni (@therealbuni) July 31, 2024

Un usuario de las redes sociales dijo sobre el tema Dikec: “Máxima confianza. Una mano en el bolsillo. Sin lentes especializadas, no hay problema. Demasiado fácil para él”.

Otro alabó su “increíble aura”, mientras que el Diario Récord escribió: “¡A sus 51 años, compitió en los Juegos Olímpicos como si estuviera en el patio de su casa!”.

Sobre su medalla de plata, el tirador dijo sentirse satisfecho y adelantó que seguirá apuntando alto, pues pretende mejorar el logro en los próximos Juegos Olímpicos.

“Estoy muy contento. Una medalla olímpica es una medalla olímpica, y en Los Ángeles (2028), con suerte, será una medalla de oro“, sentenció.

