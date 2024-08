¡Aerosmith se despide de los escenarios!

Aerosmith tomó la difícil de decisión de pausar su carrera en los escenarios, esto debido a una lesión vocal de Steven Tyler, icónico vocalista de la banda.

La noticia llega después de tener más de 50 años de trayectoria musical. El comunicado lo hicieron oficial por medio de su cuenta de Instagram.

“Fue en 1970 cuando una chispa de inspiración se convirtió en Aerosmith. Gracias a ustedes, nuestro Blue Army, esa chispa se encendió y ha estado ardiendo durante más de cinco décadas. Algunos de ustedes han estado con nosotros desde el principio y todos ustedes son la razón por la que hicimos historia en el rock ‘n’ roll”, se lee al inicio de la misiva.

La banda, originaria de Boston, Massachusetts, está conformada por Steven Tyler, los guitarristas Joe Perry y Brad Whitford, el bajista Tom Hamilton y el baterista Joey Kramer.

Steven Tyler sufrió una lesión vocal y no le permitirá a la banda continuar en los escenarios. Crédito: Amy Harris/Invision/AP.

Lesión vocal de Tyler

Como era de esperarse, el anuncio de retiro generó un sinfín de reacciones por parte de los fans y críticos musicales, esto debido al gran impacto que ha tenido la banda en la cultura del rock.

Tal como lo expresa el comunicado, Steven Tyler no puede continuar cantando y esa es la razón detrás de ponerle a sus presentaciones en vivo.

El cantante intentó recuperar su voz recurriendo a equipos médicos, pero no tuvo una recuperación completa.

"Ha sido un camino difícil, y hemos tomado la desgarradora decisión de retirarnos de los escenarios", comunicó la banda. Aerosmith – Banda

El año pasado el vocalista “se fracturó la laringe”, y por esa razón pausaron, en el mes de septiembre, su gira ‘Peace Out’.

“Como sabes, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Ha pasado meses trabajando incansablemente para que su voz vuelva a ser como era antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de tener al mejor equipo médico a su lado”, le explicaron a los fans.

Aerosmith se despidió de sus seguidores con un conmovedor mensaje, expresando que esperan que reproduzcan su música a todo volumen y que no dejen de soñar.

“Reproduzcan nuestra música a todo volumen, ahora y siempre. Sigan soñando. Han hecho realidad nuestros sueños”.

Acerca de las entradas de los conciertos, explicaron que todos los fans recibirán su respectivo reembolso. La agrupación aclaró que su retiro de los escenarios no es sinónimo de que dejarán la música, se espera que en los próximos meses estrenen un disco nuevo.

El grupo ha ganado cuatro premios Grammy y están incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, desde el 2001. Entre sus canciones más famosas destacan: ‘Dream On’, ‘Sweet Emotion’, ‘Janie’s Got a Gun’ y ‘I Don’t Want to Miss a Thing’.

