Gala Montes explota en contra de Shanik Berman ‘LCDLF2’

En ‘La Casa de los Famosos México 2’, los fogones se están calentando. Después de que cinco miembros del Cuarto Mar salieran nominados, se sentaron a cenar y se dijeron unas cuantas “verdades”, la que peor reaccionó fue Gala Montes en contra de Shanik Berman.

Montes llamó hipócrita a la periodista, después de que ella afirmara que no nominaría mujeres y la actriz asegurara que la nominó. “Y me dijiste, voy a ser tu mamá y me hiciste llorar. Y al día siguiente me dijiste que no votarías por mí y votaste por mí”, aseguró.

En la cena cada uno se desahogó y llegaron a la conclusión de que deben jugar en equipo para lograr eliminar a un miembro del Cuarto Tierra.

Desde que inició el programa de telerrealidad, el equipo Mar jugó de forma individual. Esa decisión los llevó a perder a una miembro de su team: Paola Durante, aunque fue la última en incorporarse en la competencia.

Entre sus compañeros, Berman no genera mucha desconfianza. Sumado a eso, la considera imprudente y que su muñeco no es gracioso.

¿Quiénes son los nominados?

Esta semana hay cinco nominados: Arath De La Torre, Gala Montes, Briggitte Bozzo, Shanik Berman y Karime Pindter.

Por primera vez, Montes, Berman y De La Torre están en la tabla de nominación. La mayoría de los votos llegaron del equipo contrario, pero otros entre ellos mismos.

En la cena, Karime se disculpó con Gala Montes porque aseguró que la nominó, después de Montes les dijera que se salieran a la sala porque ella quería dormir.

Por su parte, Arath afirmó estar molesto por Mariana y está seguro que su nominación proviene de ese personaje.

Sin duda, esta será una competencia dura porque cada uno de los famosos en la tabla cuentan con su club de fans.

De acuerdo a la encuesta independiente de Universo Reality, Briggitte junto a Karime son quienes llevan la delantera. En el tercer lugar está Shanik y después está Arath y Gala Montes.

Este viernes, se conocerá quién es el responsable de la salvación y el domingo se conocerá el nombre de la segunda o segundo eliminado de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’.

