Claudio Suárez revela por qué el Vasco Aguirre no es monedita de oro, pero sabe como llevar al éxito a México

Tanto se ha hablado de que segundas partes nunca son buenas y mucho menos terceros capítulos, por lo cual La Opinión acudió a la experiencia mundialista de Claudio Suárez para establecer si Javier “Vasco” Aguirre, tiene los argumentos para refutar esos añejos adagios y el llamado “Emperador” actual talento en las cámaras de Fox Sports y Apple TV, aseguró que el experimentado estratega tiene los argumentos para capotear los temporales al frente de la selección de México de aquí al Mundial 2026.

“Uno escucha que cuestionan que terceras partes jamás serán buenas y yo digo, creo que después de lo que pasó con Jimmy Lozano, a quien chamaquearon como técnico de la selección de México, no hay margen para ponernos exquisitos y creo que Aguirre es la mejor opción para sortear este momento de crisis”, expuso Claudio, quien podría tener cierto resentimiento porque Aguirre lo dejó fuera de su tercer Mundial hace 22 años al no convocarlo en la lista final para Corea-Japón 2002.

El experimentado exdefensa de Pumas, Chivas, Tigres y Chivas USA, destacó que: “Creo que Aguirre tiene esa pequeña cuota de saber manejar con éxito el grupo de jugadores como la presión de los directivos. Tiene la voz de mando para imponerse y no dejar que los equipos empiecen a querer manipular las cosas no prestando a los jugadores y priorizando sus intereses”.

Para dar más énfasis a su apreciación, Suárez recordó que:“En el Mundial 2022 recuerdo que llamaron a Aguirre en un momento crítico cuando la selección había perdido el rumbo con el profesor Enrique Meza y no es que el profe Meza haya querido fracasar, pero permitió que los equipos marcaran el ritmo y cuando Aguirre llegó a la selección en el 2002, lo primero que hizo fue decirle a Alejandro “Guero” Burillo, que no iba a permitir eso, que el apoyo era total o si no, no le entraba al toro. Al final lo apoyaron y se pudo enderezar el barco.

El “Vasco” no es monedita de oro

Suárez sabe que el “Vasco” Aguirre no es monedita de oro y que muchos directivos tienen sus reservas para tratarlo, como también que ha tenido pecados costosos que en la actualidad han salido a la luz como argumentos para cuestionar su tercer periodo al frente del Tricolor.

“Los directivos saben que Aguirre no se va a dejar que le impongan cosas, tienen sus reservas para tratarlo, pero él sabe perfectamente como conducirse y creo que en estos momentos eso es oro molido para poder aspirar al éxito en el próximo Mundial”, dijo.

El excampeón con los Pumas de la UNAM y las Chivas del Guadalajara reconoció que: “Aguirre acumuló mucha experiencia, primero con Miguel en el Mundial de 1994 y después en los dos Mundiales que le cuestionan. Es cierto que no se ha logrado avanzar más allá del quinto partido, pero quién dice que después de todas las experiencias que ha tenido en Europa, ahora encuentra el método para alcanzar el éxito que tanto se anhela”.

Suárez aceptó que Aguirre cometió errores como aquel cambio en el Mundial de 2002 de Luis Hernández por Ramón Morales y después el ingreso de Alberto García, como también aquel cambio de Adolfo Bautista en lugar de Cuauhtémoc Blanco contra Argentina en el Mundial de 2010.

“Son fallas que ha tenido y que él sabe perfectamente que lo marcaron en su trayectoria, pero todo eso suma para adquirir experiencia y no volver a incurrir en esas fallas. Lo cierto es que Aguirre echará mano de los jugadores que se ganen su confianza sin importar la edad. Siempre ha sido su característica”, dijo Suárez.

Para finalizar, Suárez expuso que México en este momento tiene poco por perder y mucho por ganar, por lo cual no hay mejor decisión que haber traído a Javier Aguirre y sobre todo con Rafael Márquez, “creo que sin duda hablaron entre ellos y Márquez tendrá mucha influencia en el grupo. Sin duda esa dupla puede ser lo que marque la diferencia en anteriores procesos”.

Claudio Suárez habló con conocimiento de causa sobre la trayectoria de Javier Aguirre y de lo que puede aportar en su tercer proceso al frente de la selección de México. Crédito: Bob Leverone | AP

