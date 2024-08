Javier Aguirre intentó aclarar la polémica titularidad del “Bofo” vs. Argentina en el Mundial 2010

Javier Aguirre intentó aclarar la polémica sobre la controvertida titularidad de Adolfo “Bofo” Bautista en lugar de Cuauhtémoc Blanco en el duelo donde Argentina mandó de regreso a casa a la selección de México con un contundente 1-3 en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero en lugar de resolver todas las dudas abrió aún más las interrogantes sobre esta decisión que sigue discutiéndose después de transcurridos 14 años.

Y es que Javier Aguirre aseguró en la entrevista que le realizaron en la cadena TUDN después de la presentación oficial que sí entrenó ese movimiento cuando gente como Néstor de la Torre y Mario Carrillo, que tuvieron participación directa en este polémico suceso, han asegurado lo contrario al sorprender con esta decisión sin haberla practicado antes de encarar a los argentinos con el desenlace ya conocido por todos.

“Son dos cosas distas distintas, una cosa es el esquema de juego que puedes jugar con línea de cuatro, jugar con línea de cinco, como fue que cambié yo y otra es jugar con un jugador puntual como es Cuauhtémoc por Bofo y Rafa no me dejará mentir. Bofo tenía un nivel altísimo y cuando estaba en el cuadro suplente los destrozaba”.

Sobre esta respuesta, el analista Rafael Puente del Río, que estuvo acompañado de Alejandro de la Rosa y Gibran Araige, cuestionó directamente, ¿Y entonces por qué no jugó sino hasta contra Argentina?

“En los dos primeros partidos, seguramente Cuauhtémoc Blanco no estaba mal, Cuauhtémoc, también era un referente muy importante, porque yo me apoyaba mucho en el “Conejo” (Pérez), Rafa (Márquez), Torrado (Gerardo) y Cuauhtémoc (Blanco), era una columna vertebral, muy importante”.

En este sentido, el analista le insistió que los dos colaboradores insistieron que no se entrenó, pero Aguirre, avalado por Márquez, refutaron la aseveración y dijeron lo contrario: “Yo me hago responsable de la gorra, yo entoné mea culpa por lo de la gorra, pero no de lo del Bofo. El Bofo jugó por Cuauhtémoc Blanco y a Cuauhtémoc, recuerdo, le dije, no estás para perseguir a Mascherano (Javier) los 90 minutos, entonces voy a iniciar con el Bofo para que me haga ese trabajo defensivo”.

“Pero todo se va al garete con el primer gol en un fuera de juego flagrante y después el error de Osorio (Ricardo). Ya entonces con un 2-0 en contra, pues la presencia del Bofo sobraba, pero uno planea, te imaginas cosas durante la semana, pero sí lo entrené, evidentemente”, aseguró el “Vasco” evidentemente sacado de onda por esta revelación.

Aguirre incluso en la entrevista se mostró sorprendido, sobre todo porque después de 14 años los recuerdos se enciman y todo parece confuso, pero la realidad es que fue más confuso que haya jugado Adolfo Bautista cuando no fue utilizado como una opción del estratega de la selección de México. Así que la polémica seguirá abierta.

¡YA ESTÁN AQUÍ!💚🤍❤️



Rafa Márquez y Javier Aguirre otra vez con los colores de nuestra SELECCIÓN🤩🇲🇽



EN VIVO: https://t.co/HGPkwOhnno#BienvenidosVascoYRafa pic.twitter.com/fzdzcg7XEf — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 1, 2024

Seguir leyendo:

-El Vasco Aguirre desmintió que le haya ofrecido ser auxiliar a Jaime Lozano

-Rafa Márquez se enojó porque le preguntaron donde vivirá

-Javier Aguirre y Rafael Márquez aseguraron que solo los resultados los blindarán