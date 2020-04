Misterio resuelto: Javier Aguirre por fin reveló por qué llevó al Bofo Bautista a Sudáfrica 2010

Aguirre dirigió a México en dos Mundiales

Javier Aguirre ha tenido la oportunidad de dirigir a la Selección Mexicana de Futbol en dos Mundiales, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, y en ambos fue criticado por su falta de estrategia en los juegos de octavos de final, ante Estados Unidos y Argentina, respectivamente; pero la peor crítica que recibió fue haber convocado a Adolfo Bautista para 2010.

El ‘Vasco’ por fin habló del tema durante una entrevista para Fox Deportes, señalando que en ocasiones los técnicos cometen errores muy notorios.

“En la toma de decisiones como entrenador cometes errores, eso está claro, pero hay unos que no se notan. Haces un cambio que te sale fatal, pero como ganas el partido la gente no se percata de ello. Y hay otros que si se notan mucho y más si son en un Mundial y más si es con tu país“, señaló Aguirre.

El ahora técnico del Leganés, reconoció que el tema del “Bofo” siempre será de interés, pues analistas de fútbol y la prensa deportiva nunca se explicaron porqué lo llevó a Sudáfrica.

“Las dos grandes críticas que he recibido fue por mi toma de decisiones. La confección de la lista de los futbolistas en los Mundiales es muy difícil, siempre quedan unos fuera y otros sobran; eso siempre va a pasar. Lo de “Bofo” fue muy criticado por supuesto; estaba Jonathan dos Santos, que jugaba en Barcelona y yo lo había llevado, pero al final nos quedamos con “Bofo“, dijo el ex estratega del Tri.

Aguirre insistió en exponer los argumentos por los que se inclinó por Bautista, y no por alguien como Jonathan dos Santos.

“Pensábamos que Cuauhtémoc estaba mayor y no iba a aguantar todo el trajín y “Bofo” lo estaba haciendo magníficamente bien en los entrenamientos, lo digo de verdad, no me estoy justificando y en ese partido (contra Argentina), pensábamos que Mascherano era el que sacaba muy bien la pelota y la misión de “Bofo” era detenerlo, para que no generara juego hacia adelante; y ofensivamente que hiciera lo que siempre ha hecho, que es generar el espacio, llegar al área, encarar, etc; no salió y me la cómo hasta hoy”, concluyó.

En la misma entrevista, Aguirre también reconoció que en 2002 se precipitó al hacer modificaciones y no mantener la misma que había mantenido en la eliminatoria y la fase de grupos.