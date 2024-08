Rayo Valenzuela tras vencer a Pitbull Cruz: “Fueron irrespetuosos”

José ‘Rayo’ Valenzuela se convirtió en el nuevo monarca de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras destronar a Isaac ‘Pitbull’ Cruz y luego de la victoria declaró que se sintió irrespetado por el equipo del mexicano.

En la conferencia de prensa después de la pelea, Rayo Valenzuela expresó que Pitbull Cruz antes del combate estuvo enfocado en sus planes a futuro y no en lo que tenía en frente, subestimándolo por completo. A pesar de esto, el mexoamericano le agradeció y alabó a su compatriota.

“Sabes sentí que fueron irrespetuosos, su equipo, su mánager Sean Gibbons, hicieron un video de 15 minutos hablando de todo lo que venía en el 2025 para Pitbull y mejor debieron haberse preocupado por una revancha”, dijo.

El Rayo Valenzuela le quitó el título al Pitbull Cruz en su primera defensa. Crédito: Damian Dovarganes | Bang Showbiz

“Me siento muy bien, muy contento y muy feliz. Es un sueño hecho realidad y más contra un peleador como Pitbull que es un gran peleador y que va hacia el frente, con mucho respeto fue un gran honor enfrentarme a él. Me mantuve concentrado y me siento muy bien. Hice una pelea inteligente sin desesperarme y me mantuve firme al plan”, agregó.

Antes de la pelea, Pitbull Cruz no quiso darle la mano al Rayo Valenzuela durante un careo en una de las conferencias de prensa previas porque también sintió que le faltó el respeto con sus declaraciones sobre noquearlo y expresó en ese momento que “se hace la víctima”.

En la reñida pelea, el mexicano mostró la misma agresividad de siempre, pero falló muchos golpes. En cambio, el Rayo Valenzuela fue más certero al momento de conectar sus combinaciones y con su jab pudo contrarrestar al excampeón.

Al final dos jueces vieron ganador al mexoamericano 116-112 y uno 115-113 al Pitbull Cruz, quien en la entrevista sobre el ring le pidió la revancha inmediata al Rayo Valenzuela y se mostró descontento con el resultado.

El Pitbull Cruz estaba seguro de que vencería al Rayo Valenzuela. Crédito: John Locher | AP

El mexicano no pudo retener su título tras arrebatárselo a Rolando ‘Rolly’ Romero y perdió una racha de cuatro victorias consecutivas (tres de ellas por la vía rápida) tras caer ante Gervonta Davis en 2021. Este revés podría alejarlo de la deseada revancha con Tank.

José ‘El Rayo’ Valenzuela, de 24 años, sorprendió al derrotar al Pitbull Cruz y se coronó campeón mundial por primera vez. El estadounidense tiene marca de 14 victorias (nueve por la vía del nocaut) y dos reveses como peleador profesional.

Por su parte, Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, no pudo defender su título con éxito y cayó en la decisión de los jueces. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

