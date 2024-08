Pitbull Cruz dice que Rayo Valenzuela no le ganó limpiamente

Isaac ‘Pitbull’ Cruz se desahogó tras perder su título de 140 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y aseguró que José ‘Rayo’ Valenzuela no le ganó limpiamente porque los jueces no vieron con claridad la pelea.

En una entrevista con el canal ProBox TV, Pitbull Cruz cree que conectó los golpes más efectivos en el combate y que hizo lo suficiente para llevarse la victoria ante el Rayo Valenzuela. El mexicano prometió que regresarán más fuerte y checarán el contrato para ver si se hace la revancha.

“Nosotros nos vamos a levantar más fuerte porque yo vine a hacer mi trabajo y como toda la gente lo vio, no me ganó limpiamente. Él vino a correr, vino a hacer un maratón como yo lo dije y de esta vamos a salir más fuertes. Lo único que faltaba era que le quitáramos la venda a los jueces para que vieran con más claridad la pelea. Creo que nosotros hicimos el trabajo y el mejor juez es la gente, creo que el abucheo (tras conocerse la decisión) fue en general, no de una parte que estaba conmigo, fue de todo el estadio”, dijo.

El Rayo Valenzuela mostró respeto por Pitbull Cruz tras la pelea. Crédito: Damian Dovarganes | AP

“Creo que en ningún round me puso mal, creo que es un deporte donde es de puño, de golpes, que damos y recibimos. Creo que hubo uno que otro golpe que me pudo entrar, pero ninguno me puso mal como yo a él, creo que los golpes más efectivos los conecté yo y los jueces se están inclinando más bien hoy día como lo es los Olímpicos. Ahora sí que vamos a checar nuevamente, ahorita no tengo claro lo del contrato, lo vamos a checar a detalle. Y como nos comentó Gilberto (Mendoza), va a revisar. Nosotros venimos a hacer una gran pelea, él vino a correr y nos vamos a levantar más fuerte de esto”, agregó.

En la reñida pelea, el mexicano mostró la misma agresividad de siempre, pero falló muchos golpes. En cambio, el Rayo Valenzuela fue más certero al momento de conectar sus combinaciones y con su jab pudo contrarrestar al excampeón.

Al final los jueces Pat Russell y Rudy Barragán vieron ganador al mexoamericano 116-112 y Eddie Hernández Sr. al Pitbull Cruz 115-113, quien en la entrevista sobre el ring le pidió la revancha inmediata al Rayo Valenzuela y se mostró descontento con el resultado.

El Rayo Valenzuela aseguró que hay una cláusula de revancha en el contrato por lo que el segundo enfrentamiento pudiera darse muy pronto, pero el mexoamericano declaró que se sintió irrespetado por el equipo del Pitbull Cruz.

El Rayo Valenzuela le quitó el título al Pitbull Cruz en su primera defensa. Crédito: Damian Dovarganes | Bang Showbiz

El ahora excampeón mexicano no pudo retener su título tras arrebatárselo a Rolando ‘Rolly’ Romero y perdió una racha de cuatro victorias consecutivas (tres de ellas por la vía rápida) tras caer ante Gervonta Davis en 2021. Este revés podría alejarlo de la deseada revancha con Tank.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, no pudo defender su título con éxito y cayó en la decisión de los jueces. El pugilista mexicano ahora posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), tres derrotas y un empate.

Por su parte, José ‘El Rayo’ Valenzuela, de 24 años, sorprendió al derrotar al Pitbull Cruz y se coronó campeón mundial por primera vez. El estadounidense tiene marca de 14 victorias (nueve por la vía del nocaut) y dos reveses como peleador profesional.

