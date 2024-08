Maripily Rivera da su versión del conflicto con Aleska y Clovis

Maripily Rivera tiene mucho que decir con respecto a la indignación de Aleska Génesis luego de haber asistido a su obra, “La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!”.

Maripily Rivera, conocida como “El huracán boricua”, estuvo recientemente en el programa de Telemundo “La Mesa Caliente” para contar su versión de los hechos sobre el conflicto con la modelo venezolana Aleska Génesis. La polémica gira en torno al contenido de su obra de teatro, “La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!”.

Días antes, Aleska Génesis y su pareja, Clovis Nienow, habían sido invitados al mismo programa, donde detallaron lo que les molestó y Nienow, quien era parte de la obra, explicó por qué decidió retirarse del proyecto. Durante su participación, Maripily no dudó en expresar su opinión sobre los sentimientos de Génesis y criticar su comportamiento, tanto dentro como fuera de “La Casa de los Famosos“.

Rivera defendió su postura con firmeza, asegurando que el contenido de su obra es una representación de lo que vivió en el reality show y que no hubo intenciones de ofender a nadie.

“Ella yo no sé de qué se ofende porque aquí la más ofendida y la más bullyada y la más señalada en la casa fue Maripily, y eso lo pudo ver el público en 24/7”, dijo Rivera, quien responsabilizó a Génesis de gran parte del acoso que dice haber vivido. “Los sobrenombres, las burlas —especialmente ella que se hacía la mosquita muerta— y todo lo que ustedes ven en la obra fue básicamente lo que vivimos y ustedes pudieron ver en un 24/7 en ‘La Casa de los Famosos'”.

La ganadora de la cuarta temporada del reality show de Telemundo explicó que su obra se basa en esos momentos que vivió dentro de La Casa: “Yo lo subí en una comedia porque eso es lo que el público quiere ver. Eso es lo que el público hizo famoso: Que si las peleas; que si las frases… Ahí no hay nada de ofensa. Nada de falta de respeto. Todo lo contrario. Aquí quien me faltaba al respeto en la casa fue ella”.

Rivera también deja claro que Nienow, quien es pareja de Génesis, tenía claro de qué trataba la obra.

“Clovis se contradice porque Clovis estuvo ahí. Se le dio el libreto. Él nunca se quejó en los ensayos. Qué pena que él diga esto después de haber hecho sus seis funciones”, dijo Rivera, quien explicó que la obra siempre llevó el mismo contenido y que no hubo ninguna ajuste por el hecho de que Génesis fuera a asistir a una de las funciones.

“Yo no cambie absolutamente nada. Ella sabía que se iba a hablar de ella. Ella insistió en ir. Le dije que no era conveniente ir, pero no nada más eso… este problema viene desde el cumpleaños mío porque ella tóxicamente estaba ya molestando a Clovis con que ‘no puedes estar en el cumpleaños. Vete al cuarto. Que por qué estas en fiesta’. Y ya yo sabía que esto iba a suceder en la obra. Ya esto lo venía yo prediciendo“, agregó.

Rivera explica que el mismo día de la obra, se enteró de que Génesis acompañaría a Clovis. “Me dice que Aleska va a venir, yo me vengo a enterar el mismo día que ella viene. Pero ella no viene a apoyar a su pareja. Ella viene a crear un encuentro entre nosotras, de reencontrarnos, de comer, de hacer las paces y yo le dije que no era el momento porque ese era el momento de yo estar enfocada en mi obra, de estrenar mi obra, y era el momento de brillar Clovis, no ella“, aclaró.

Rivera, entre todo lo que dijo, asegura que nadie opacará su brillo y señala la diferencia entre el comportamiento de Aleska y el de ella: “A mí ella no me apaga la luz. Yo sigo con mi luz propia.”

“Desde el momento en que ella salió de la casa, que es lo que ha hablado ella? Clovis, las peleas…y que ha hecho Maripily? Los productos, todo lo que ha hecho. Yo me estoy disfrutando este proceso en mi vida“, agregó.

Detalles de la obra de Maripily Rivera

El debut de la obra de teatro “La Casa de Maripily ¡Se Vale Tó!” en Puerto Rico no estuvo exento de polémica. Con la participación de Romeh, Alfredo Adame y Nienow, el novio de Aleska Génesis, la obra arrancó en el prestigioso Centro de Bellas Artes de Santurce.

Sin embargo, tras solo seis funciones, la calma se rompió cuando Nienow sorprendió a todos anunciando su retiro en un livestream. En su declaración, Nienow citó “faltas de respeto” hacia él y Aleska Génesis como la razón principal para abandonar el proyecto. Esta decisión encendió aún más el debate en torno a la controvertida obra y su contenido.

¿Qué dijeron Aleska y Clovis?

Durante un en vivo que hicieron Clovis y Aleska, el mexicano explicó que decidió retirarse del proyecto debido a faltas de respeto dirigidas hacia él y Aleska Génesis durante una de las presentaciones. Estas situaciones, según él, eran inaceptables y lo hicieron sentirse incómodo en el escenario.

“Fueron faltas de respeto que me dejaron en blanco en el escenario. Me siento triste y decepcionado. Llegaba, hacía mi obra, y solo quería irme porque me sentía incómodo”, dijo Nienow durante el en vivo que hizo junto a Aleska.

Aleska Génesis, por su parte, afirmó que Maripily tenía un plan intencionado para incomodarla durante su estancia en Puerto Rico: “Ella le quiso hacer pensar a Clovis que Puerto Rico no me quería y que ella iba a hacer todo lo posible porque fuera lo contrario, que íbamos a cenar juntas y que me iba a recibir en Puerto Rico, que me veía en la obra”, agregó la modelo, quien mencionó que, a medida que avanzaba la obra, las cosas se complicaban y fue atacada por personas de la audiencia.

“Incitó a que el público me pitara”, dijo Aleska.

Lo que dijo Aleska en “La Mesa Caliente”

Durante el segmento de “La Mesa Caliente” con Clovis y Aleska, ellos hablaron sobre lo que había ocurrido y Aleska aclararó que cualquier conflicto con sus compañeros quedó en el pasado y explicó su motivo de apoyo a Clovis Nienow en la obra.

“Yo primero no soy enemiga de absolutamente nadie. Lo que pasó en la casa queda dentro de la casa. Obviamente, a Clovis siempre lo voy a apoyar. Incluso yo fui a ese sitio para apoyarlo a él, para apoyar a sus compañeros en son de paz“, dijo la venezolana.

Además, subrayó la importancia del apoyo entre mujeres: “Yo creo que nosotras como mujeres deberíamos apoyarnos y que no nos moleste el brillo de otra porque todas brillamos con luz propia.”

