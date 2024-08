La mexicana Daniela Souza eliminada en taekwondo por error infantil

Cuando finalmente llegó el sonido de la alarma que indica el final del combate, cuando Daniela Souza comenzó a festejar la aparente victoria que había conseguido, lo que pareció ser una fiesta por todo lo alto, pasó a ser un funeral para la mexicana y todo un país. De la manera más insólita y restando tan solo un segundo para la conclusión del duelo donde debió enfrentar a Ikran Dhari, la taekwondoin tapatía recibió una penalización por lo que finalmente terminó perdiendo.

¿Por qué perdió Daniela Souza?

Un amargo debut del taekwondo de México en los Juegos Olímpicos de París 2024, quienes comenzaron con una insólita derrota de Daniela Souza en los 8vos de final dentro de la categoría femenina de -49 kgs. La tapatía de 24 años (#5) hizo su presentación donde tuvo que hacer frente ante Ikram Dhahri (#12); a pesar de ello, un error por falta de concentración la llevó al descalabro en el último suspiro del combate.

Ambas combatientes tuvieron las mismas aspiraciones en el combate a la altura del tercer round en donde la mexicana tenía únicamente una amonestación a falta de 30 segundos de que terminara el combate. Sin embargo, con el marcador a su favor, Daniela Souza perdió la concentración y terminó cometiendo muchas más faltas.

No supo mantener la ventaja a muy poco del final

Incluso, la mexicana se puso en ventaja en la pizarra a falta de 7 segundos de que sonara la finalización del combate; pero aparentemente no se percató de que se encontraba al límite de las amonestaciones recibidas, por lo que fue castigada dos veces más, una por rehusarse al combate, y otra por salirse del tatami, y, por ende, le dieron un punto a su rival con lo que finalmente obtuvo la victoria final.

Pero la polémica y toda la controversia hicieron acto de presencia cuando Daniela Souza ya estaba celebrando la supuesta victoria, puesto que Ikram Dhari protestó la salida del tatami de la mexicana a falta de un segundo, una situación que concedieron los jueces, y por ende la peleadora oriunda de Túnez se llevó la victoria 1-2 de manera dramática.

¿Qué dijo Daniela Souza por derrota?

“Fue muy desconcertante para mí, nunca acostumbro a quejarme de las circunstancias ajenas, pero sí estoy desconcertada por la situación en la que se dio el resultado al final. Siento que pudieron ser más claros, así que fue un error de principiante. No quise arriesgar, pero terminé perdiendo por amonestaciones”, manifestó Daniela Souza en las instalaciones de Grand Palais.

La mexicana reconoció que por momentos perdió la concentración del combate: “Se me amonestó dos veces, pero yo estaba atacando y se permite atacar en tres tiempos siempre y cuando haya una acción de pateo y así lo hice según yo”.

“Me amonestaron dos veces más y a lo mejor en mi cabeza no quedó el registro, y teniendo dos, me dan dos más en un par de segundos y nunca se me señaló la cuarta. De haber sabido, hubiera cambiado mi plan totalmente. Tomé una decisión sin tener el contexto claro y eso fue mi error”.

Daniela Souza queda eliminada de París 2024

Luego de haber sido eliminada en la instancia de los octavos de final de los Olímpicos, la mexicana todavía tenía esperanzas de poder recibir otra oportunidad por la vía del repechaje; sin embargo, horas después, la ilusión se desvaneció por completo.

Y es que Daniela Souza esperaba que la Ikram Dhari accediera a las semifinales, pero perdió ante la croata Lena Stojkovic, y de esta manera se concretó lo que fue su eliminación por completo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Queda esa sensación de impotencia, al final no puedo quejarme al cien por ciento y no es culpa de nadie, es culpa mía. Hay que mejorar ese detalle de jueceo porque en Olímpicos no debe haber ese tipo de detalles, ahora me queda tener en cuenta que siempre habrá un error humano y debo estar atenta”, concluyó al reconocer su error, aunque también tirando un dardo a los jueces.

