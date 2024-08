Jenni Hermoso le tiró con todo a Brasil: “Lo de ellas no es fútbol”

El sueño de la medalla de oro para España en el campeonato de mayores femenino de fútbol en los actuales Juegos Olímpicos de París 2024 se esfumó el día de ayer, en partido donde ‘La Roja’ enfrentó al seleccionado nacional de Brasil y cayeron derrotadas con marcador de 4 goles por 2, y ahora solamente deben conformarse por luchar un lugar en el podio y aspirar a la presea de bronce.

Una de las jugadoras que no vivió en lo absoluto bien y calmado todo el ambiente de la eliminación, fue la española Jenni Hermoso, quien no perdió tiempo en lo absoluto en hacer comentarios bastante subidos de tono que no cayeron nada bien en las jugadoras de Brasil.

Hermoso habló una vez más de manera contundente

Jenni Hermoso demostró en más de una oportunidad que sabe ser bastante frontal, directa y tajante con las declaraciones que ofrece y el día de ayer fue uno de esos días. Es que, una vez que se confirmó la derrota de España ante Brasil en la semifinal de la cita olímpica parisina del año en curso, la jugadora de los Tigres de México tuvo palabras con los medios de comunicación.

"Encajamos cuatro goles ante un equipo que, para mí, no juega al fútbol. Hemos cometido más de un error que nos ha costado el partido y salimos jodidas porque no es lo que esperábamos".



“No debemos permitir los goles que nos marcaron, pero nos queda ir a por el bronce. Que te meta cuatro goles un equipo que en mi opinión no juega a fútbol… pero bueno al final cuentan los goles que te meten”. “Nosotras no hemos jugado nuestro fútbol. Hoy un 4-2… era muy difícil poder conseguir lo del otro día”.

“Sabíamos que podían salir a apretarnos arriba y en el primer fallo que hemos tenido, ellas han estado ahí”, comentó en alusión al error de Cata Coll que tuvo como consecuencia el 0-1. “Se puso cuesta arriba ir teniendo que remontar gol tras gol… Los equipos nos estudian y saben cómo hacerlos daño. A mí no me gusta ese fútbol, pero perder tiempo a ellas les ha valido”.

Más jugadoras no aprecian el estilo carioca

Aitana Bonmatí también habló sobre esto, dejando saber que no es una persona fanática del estilo de juego que implementan en el campo de juego las jugadoras de Brasil. “No es nuevo de hoy y que no sirva de excusa, pero no deberían permitirse en fútbol. Si se les permite, van a seguir así. Yo no soy partidaria de eso, sino de generar espectáculo y jugar a la pelota”, comentó la futbolista del Barcelona.

⚽🇧🇷Brasil responde a las ofensivas declaraciones de Jenni Hermoso



