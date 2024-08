Sabrina Carpenter niega conflicto con Taylor Swift por campaña de Skims

El pasado mes de abril causó sensación una campaña de la firma de lencería Skims que presenta a la cantante Sabrina Carpenter como modelo de las prendas. Pero tiempo después surgieron rumores acerca de que ella le había pedido permiso a su amiga Taylor Swift para posar en esas sesiones, algo que ahora negó rotundamente.

En una entrevista para Variety, la artista de 25 años aclaró todo. “Los posts sobre mí acerca de que tuve que “pedirle permiso”… no. Ella es una de mis mejores amigas, cenamos o nos enviamos mensajes de texto y nos ponemos al día, como lo harías con tu mejor amiga”.

La popularidad de Sabrina a nivel mundial aumentó desde noviembre de 2023, cuando comenzó a ser la abridora de muchos conciertos de Taylor Swift en la gira The Eras Tour. Las especulaciones acerca de la campaña de Skims -cuya dueña es Kim Kardashian, quien no se lleva bien con Swift– también surgieron por declaraciones de Carpenter a la revista Rolling Stone: “En ese escenario, he sido muy, muy comunicativa con Taylor sobre esa situación, y la amo muchísimo y la apoyo hasta el final. Así que no fue nada extraño para mí, pero sé que la gente simplemente dirá cosas, porque sólo para eso tienen tiempo”.

Junto con la promoción de esa línea de lencería, Sabrina está lista para el lanzamiento -el 23 de agosto- de su sexto álbum, titulado Short n’ Sweet, que incluirá sus exitosos sencillos “Espresso” y “Please Please Please”. En el video de este último tema aparece Barry Keoghan, cuyo romance con la cantante ha durado más de ocho meses. El actor irlandés reaccionó muy complacido a la campaña de Skims, y en los comentarios de una de las fotos de Instagram que muestra a Carpenter escribió: “🔥🥵 barbie emoji”.

