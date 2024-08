Nick Cannon quiere una segunda oportunidad con Mariah Carey

El actor Nick Cannon dejó a más de uno con la boca abierta luego de confesar que no dejaría pasar la oportunidad de volver a intentar mantener una relación con la cantante Mariah Carey, con quien estuvo casado del año 2008 al 2016.

En una entrevista reciente, la estrella de la televisión no dudó en dar una respuesta positiva tras preguntarle si estaría dispuesto a retomar su historia de amor con la intérprete de “All I Want for Christmas is you”: “Somos el uno para el otro. Sí, absolutamente. Sería estúpido si no lo hiciera”, confesó a las cámaras de E! News.

No obstante, Nick Cannon tiene más que claro que no hay ninguna posibilidad de que realmente suceda, pues Mariah Carey ya dio vuelta a la página: “Ella no me quiere”, añadió durante la charla con el reconocido canal.

Nick Cannon tiene 12 hijos y reveló cómo paga la manutención de ellos

Y es que desde que anunciaron su divorcio en el año 2016, los famosos ya han dado vuelta a la página y continuado con su vida amorosa, respectivamente. Por su parte, el también conductor cuenta con 12 hijos de seis mujeres diferentes, mientras que Carey dio una oportunidad al amor junto a Bryan Tanaka, aunque se terminaron diciendo “adiós” en octubre de 2023.

A pesar de los dimes y diretes, Nick Cannon aseguró que su relación con cada una de sus ex parejas es “increíblemente buena”: “Esa es la cosa, no espero que lo hagan. Creo que la gente siempre piensa que es así. Pero es como si todo el mundo viviera su propia vida, antes y después de mí”, añadió.

Nick Cannon anuncia la muerte de su hijo Zen, de solo 5 meses, por cáncer cerebral

Para finalizar, afirmó que su prioridad es que cada uno de sus hijos se sienta querido y cómodo dentro de su ambiente familiar, manteniéndose presente en su vida: “Mientras los chicos estén contentos y se entiendan bien, creo que eso es lo que tiene sentido. Tienes que funcionar a partir de eso”.