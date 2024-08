Se estrena el trailer de la nueva serie de Star Wars “Skeleton Crew”

El actor británico Jude Law regresa, pero en esta ocasión no es en una película, sino en la serie “Skeleton Crew”, del Universo Star Wars. El trailer se estrenó en la Expo D23, de la compañía Disney.

Se anuncia la producción de la película “The Mandalorian & Grogu”, basada en la exitosa serie de Disney+

El argumento trata acerca de cuatro niños (Kyriana Kratter, Ravi Cabot-Conyers, Robert Timothy Smith y Ryan Kiera Armstrong) que emprenden una misión, pues sospechan que los restos de una nave espacial que se encuentra en su planeta pueden ocultar un templo Jedi. Poco después encuentran a Jod Na Nawood (Law), un hombre que sabe manejar la Fuerza.

Daisy Ridley dice que las críticas a la última película de Star Wars “todavía son perturbadoras”

El productor ejecutivo Dave Filoni dijo que la serie está dirigida a toda la familia y no sólo a los niños: “Les gusta decir que (“Skeleteon Crew”) es tanto para niños como (la serie) “Clone Wars”, y yo digo: ‘Bueno, le cortamos la cabeza a la gente en “Clone Wars”, así que no estoy seguro si esa es la medida que están buscando. De todos modos “Star Wars” es para niños, todos somos niños grandes, me encantó desde que era niño y todavía me encantará cuando sea mucho mayor”.

“Star Wars: Skeleton Crew” se estrenará en la plataforma Disney+ el 3 de diciembre. La serie fue creada por Jon Watts y Christopher Ford. Entre los directores de los episodios destacan Bryce Dallas Howard, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, estos dos últimos también conocidos como The Daniels y ganadores del premio Oscar por la película “Everything Everywhere All At Once”.

“Skeleton Crew” fue grabada a principios de 2023; Jude Law comentó en una entrevista para Empire que es un gran fan de la saga de “Star Wars”, especialmente del personaje Han Solo: “Ver esta galaxia, este mundo al que todos amamos cuando crecíamos, los héroes, los villanos, a través de los ojos de los niños, es brillante. Lo que quise fue agregarle (a Jod Na Nawood) el humor y la naturaleza sarcástica de Solo. Ese tono”.

Sigue leyendo: