Los Angeles Lakers conocen su rival de debut en la temporada 2024-2025

Los Angeles Lakers debutarán ante los Minnesota Timberwolves y protagonizarán el próximo 22 de octubre la jornada inaugural de la nueva temporada de la NBA, informó este lunes el portal The Athletic.

El medio detalló esos encuentros inaugurales y otros duelos destacados del calendario como el Golden State Warriors-Dallas Mavericks del 12 de noviembre, que supondrá el primer partido de Klay Thompson en San Francisco desde que puso rumbo a Texas.

Por otro lado, la revancha de las últimas Finales de la NBA entre los Celtics y los Mavericks se servirá en doble entrega: el 25 de enero se medirán en Dallas y el 6 de febrero se verán las caras en Boston.

Asimismo, Los Angeles Clippers estrenarán su nuevo estadio, el Intuit Dome, con un partido el 23 de octubre ante los Phoenix Suns.

Ese mismo día comenzarán su temporada los Milwaukee Bucks visitando a los Sixers en Filadelfia.

La semana pasada se dieron a conocer los partidos para la jornada de Navidad, una de las más especiales de la campaña y para la que la NBA reserva siempre duelos de lo más suculentos.

Así, el próximo 25 de diciembre se jugarán los partidos New York Knicks-San Antonio Spurs, Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves, Boston Celtics-Philadelphia 76ers, Golden State Warriors-Los Angeles Lakers y Phoenix Suns-Denver Nuggets.

LeBron James no se ve en Los Angeles 2028

Lebron James brilló en los Juegos de París en compañía de otras estrellas estadounidenses como Stephen Curry y Kevin Durant para ganar su tercera medalla de oro olímpica.

LeBron, feliz tras ganar la final olímpica a Francia, se mostró orgulloso del desempeño de un equipo formado a toda prisa. Aunque también aseguró que no se ve jugando en Los Angeles 2028.

“No, no me veo jugando en Los Ángeles, pero tampoco me veía jugando en París. Dentro de cuatro años ya no puedo verme jugando”.

Sigue leyendo:

– El 5 ideal del baloncesto en París 2024 de la FIBA causa gran controversia

– Estados Unidos se lleva el último oro olímpico y el triunfo en el medallero de París 2024