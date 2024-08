María León muestra a su novio por primera vez

La cantante María Léon dejó con la boca abierta a más de uno luego de recurrir a sus redes sociales luego de abrir su corazón y compartir con el público su relación con Allen Genkin, con quien protagonizó unas románticas fotografías. ¡Aquí te contamos los detalles!

Si bien durante muchos años la vocalista de “Playa Limbo” optó por mantener su vida amorosa con bajo perfil, todo parece indicar que la historia ha cambiado. Y es que desde su cuenta oficial de Instagram, la artista publicó diversas imágenes que capturaron momentos dentro de su relación que pusieron a suspirar a más de uno.

A la par de la selección de fotografías, María León añadió un emotivo mensaje con el que se dijo más que contenta por la relación que mantiene con Allen Genkin.

“Desde niña he buscado ese lugar seguro que me enseñó mi familia un lugar donde quepa completa; mi sargento, mi maría, mis fracasos, éxitos, mis deseos, todos mis días; los maravillosos y los terribles, donde mis sueños suenen a plan y no a locura, donde mi entrega no sea usada en mi contra, donde no me tenga que hacer chiquita para caber, ni sienta que estoy a prueba todo el tiempo porque lo que soy nunca termina de ser suficiente”, comenzó su mensaje la famosa.

Bajo esta misma tesitura, argumentó que encontró el amor que siempre buscó en el lugar menos esperado: “Quién se hubiera imaginado que ese lugar seguro era una persona y que íbamos a coincidir en la vida… con la simple misión de vivir la vida al máximo buscando en lo simple y lo grandioso momentos de absoluta felicidad y paz“, añadió haciendo alusión a su enamorado.

Para concluir su mensaje, María León recordó uno de los consejos que su mamá le dio con respecto al amor: “Mi mamá dice que el amor está en los detalles, y tiene razón, porque qué maravilloso detalle que me dio la vida, el de encontrarte”.

Como resultado de su hazaña, la también bailarina se volvió el blanco de mensajes de cariño por parte de su comunidad digital. Dentro de ellos destacaron: “Que bonitooooo, que viva el amor”, “Te mereces todo lo mejor del mundo siempre”, “Es real, si se siente es real y maravilloso”, “No puedo con esto, mi leona encontró su lugar seguro” y “Todo llega a su tiempo, y que bonito es ver tu felicidad y que nos la compartas”.