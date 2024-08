Alfredo Adame está soltero y busca “colágeno”

El conductor mexicano Alfredo Adame está listo para darle una nueva oportunidad al amor, así lo dejó saber en una entrevista en la que también destapó, las cualidades que busca en su próxima pareja. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

De acuerdo con el ex participante de “La Casa de los Famosos”, la soltería no es un tema que le quite el sueño. Sin embargo, anhela conocer a alguien con quien seguir disfrutando de la vida en el ámbito amoroso.

“La soledad es increíble, pero yo no ando buscando alguien con quien hacerme viejo, yo ando buscando alguien con quien seguir siendo niño. Si yo me voy a meter con una mujer, yo no quiero cargar con una agonía de mi edad, de que los achaques, que esto y el otro“, declaró al programa ‘Venga la Alegría’.

Bajo esta misma tesitura, el famoso indicó que: “Yo quiero colágeno y que no ande buscando un compromiso y tener hijos”. Sin embargo, dejó claro que no busca ser el “patrocinador” de nadie.

“A mi me gustan de 45 para arriba. Las de 20 te matan de una desvelada y mira que estoy entero, todavía las de 24 me avientan el tigre”, continuó durante la charla.

Al ser cuestionado sobre las cualidades que busca en la mujer de sus sueños, Alfredo Adame aseguró que ante sus ojos pesa más la seguridad que la belleza: “No me gustan las muy, muy bonitas. Más bien a mi me gustan las mujeres voluptuosas, las mujeres frondosas, las mujeres sexys, atractivas y todo”, dijo para finalizar.