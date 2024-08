Carlos Sánchez reconoció que se arrepintió de jugar en México

El fútbol mexicano se caracteriza por realizar grandes contrataciones provenientes de la Conmebol. Una de ellas fue la llegada de Carlos Sánchez hace varios años. Sin embargo, el mediocampista uruguayo reconoció haberse arrepentido de aquel traspaso.

Carlos Sánchez tuvo dos etapas en la Liga MX. La primera fue con el Club Puebla en 2013 y la segunda con Rayados de Monterrey en 2016. Su experiencia con La Pandilla fue buena. De hecho, en su despedida del club agradeció por las vivencias en el conjunto azteca.

“Ha llegado el momento de partir; decisión difícil de tomar y que resolvimos juntos con la directiva de la institución para tomar un camino que nos hiciera sentir cómodos a ambas partes. No me queda más que agregar excepto reiterarles mi agradecimiento por todo lo vivido. Hasta pronto y, como siempre les dije: ¡vamos Rayados! Carlos Andrés Sánchez”, dijo Sánchez antes de salir al fútbol de Brasil con el Santos.

Monterrey venció 4-3 en los penales a Leones Negros (fue 2-2 en los 90' con un gol de Carlos Sánchez) y pasó a 4tos de final de la Copa MX. pic.twitter.com/pMOE8PVWIZ — SportsCenter (@SC_ESPN) October 26, 2017

Luego de varios años de su paso por el fútbol mexicano, Carlos Sánchez reconoció que se arrepintió de haber fichado por Rayados de Monterrey y haber dejado a un equipo ganador como River Plate. El propio jugador aclaró que su decisión fue tomada por la conveniencia económica.

“Si, si yo capaz que un poco sí me arrepentí, en el momento en el que me fui, habiendo ganado todo. Pudiendo seguir ganando cosas, pero también ponía en la balanza el futuro de mi familia. Obviamente uno no comparaba, lo que era lo económico en Argentina y México, donde me tocó ir. Entonces pensé más en el futuro de mi familia, por eso tomé esa decisión. Pero en el momento claro que sí me arrepentí de haber salido”, dijo Sánchez en unas declaraciones recopiladas por Fútbol Total MX.

1 gol y 2 asistencias de Carlos Sánchez en la goleada 3-0 de Monterrey ante Tijuana en la Liga MX. ¡Y a 2 años de la Libertadores con River! pic.twitter.com/uwAl0CGAiS — SportsCenter (@SC_ESPN) August 5, 2017

El paso de Sánchez en México

Carlos Sánchez defendió las camisetas del Club Puebla y Rayados de Monterrey. En estas dos etapas, el uruguayo logró jugar 133 partidos. Durante más de 10,000 minutos dentro del campo el Charrúa logró marcar 29 goles y conceder 28 asistencias.

En México fue el máximo goleador de la Copa Apertura MX de la 2018/2019 y también se consagró campeón de esa competición con La Pandilla.

Sigue leyendo:

– Paulo Dybala podría jugar con Julián Quiñones

– Jesús Orozco en el radar de Italia

– Sin poder jugar aún, ¿quiénes son los fichajes confirmados de San Diego FC?

– ¿Cuánto dinero ganaría Martín Demichelis en México?