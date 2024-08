Óscar de la Hoya no quiere ver una revancha entre Ryan García y Devin Haney

El promotor Óscar de la Hoya aseguró que no quiere ver una revancha entre Ryan García y Devin Haney a pesar de que el californiano y Turki Alalshikh han expresado interés en la segunda disputa.

En una entrevista en el canal de Youtube Club Shay Shay, De la Hoya explicó que la razón para no querer ver de nuevo esta pelea es por la forma en la que García, que no estaba al 100%, dominó a Haney y lo hizo parecer un aficionado.

“Cuando aterrizamos en Nueva York para la semana de la pelea, creo que fue el lunes, la primera llamada que recibí fue: ‘Oye, por favor ayúdanos. Ryan García está borracho en su habitación y está con mujeres’. Yo pensaba: ‘¿Qué? ¿Es esto con lo que tengo que lidiar toda la semana?’ Imagínense si Ryan García estuviera al 100 por ciento, lo que le haría a Devin Haney”, dijo.

“¿Quiero ver una revancha? No, no lo amerita. Ryan, simplemente trapeó (el piso con Haney), fue una locura. Simplemente hizo que pareciera un aficionado. No me importa si dicen que tomaba esteroides o esto y aquello. Estaba al 30 por ciento en ese ring. Al 30 por ciento. Imagínense si estuviera al 100 por ciento”, agregó.

Antes de su primera pelea con Devin Haney, Ryan García se comportó erráticamente y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el mismo californiano expresó que planeó todo y terminó venciendo a The Dream con una actuación dominante.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes del duelo con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Poco después, Devin Haney afirmó que demandaría a King Ry por como afectó su reputación y valor en el mercado la disputa entre ambos. Además, el estadounidense se tomó un descanso y fue nombrado campeón en receso por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero hace poco anunció que listo para regresar al ring.

A pesar de que Haney expresó que esperaría a King Ry cumpliera la suspensión para llevar a cabo la revancha, es poco probable que quiera volver a enfrentarlo. Aunque si García cumple con éxito su suspensión como le pidió Turki Alalshikh y organiza la pelea, el estadounidense podría cambiar de opinión por el dinero que generaría este duelo.

Ryan García, de 24 años, debutó en el boxeo hace ocho años y conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano deja récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Devin Haney, de 24 años, perdió su invicto ante Ryan García en su segunda actuación en la división, pero tras el dopaje del californiano la pelea quedó sin decisión. El estadounidense posee récord de 31 victorias, 15 de ellas por nocaut, y un no contest.

