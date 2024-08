Cómo Migbelis Castellanos escondió su embarazo de sus compañeras de “Desiguales”

Migbelis Castellanos ha sido sorprendida por la llegada de la cigüeña, una noticia que mantuvo en secreto hasta hace poco, incluso sin compartirla con sus compañeras de trabajo.

Las copanelistas de Migbelis en el programa de Univisión “Desiguales”, Adamari López, Amara La Negra, Karina Banda y la Dra. Nancy Álvarez, no podían contener su emoción al descubrir que Migbelis está esperando su primer bebé. Así se vio en un reciente segmento del show.

En una entrevista con La Opinión, Migbelis reveló detalles sobre esta nueva etapa en su vida y explicó cómo logró ocultar los síntomas del embarazo. Además, la presentadora venezolana mencionó que la única de sus colegas que sospechaba algo fue Karina Banda.

“Esconderlo era emocionante. Eso también era muy emocionante; contar la noticia porque yo comparto camerino con Amara y con Karina entonces convivimos más. Pasamos más tiempo juntas, entonces en la mañana, cuando yo llego, Karina, que es la más observadora, ya tenía días diciéndome: “¡Óyeme y estás desayunando!’ Yo usualmente hago fasting y llego luego de ir al gimnasio a las 5 de la mañana y así toda activa. Y me la pasaba durmiendo y ella me dijo ‘Oye, tú estás bien rara. ¿Tú estás segura de que tú no estás embarazada? Chequéate.’ Y yo ‘Ay no, dañándome los planes... ¡No me van a arruinar mis planes!“, contó Migbelis.

“Pero si tenía muchas ganas de decírselo porque hemos creado una complicidad muy bonita, nosotras tres, sobre todo que estamos en el camerino. En el show se ve qué hay química entre las cinco, pero nosotras tres en camerino llegamos y siempre nos desahogamos”, agregó la venezolana.

¿Cuándo se enteró del embarazo?

Aunque la noticia del embarazo de Migbelis apenas se hizo pública —y fue confirmada por la revista People en Español— la presentadora se enteró a principios de julio, cuando ya tenía más de un mes de gestación.

“Me di cuenta porque soy muy regular en mi periodo, así que no sé si es algo bueno o no tan bueno enterarme tan pronto”, comentó Migbelis. “Ahora estoy viviendo casi semana a semana, esperando que la panza crezca, porque no sé, todavía no me siento realmente embarazada. Estoy esperando primero el panzón”, añadió.

Los síntomas que ha tenido y el apoyo que siente a su alrededor

La venezolana recuerda los cambios que comenzó a sentir en su cuerpo tras enterarse de que estaba encinta y contó que su reacción inmediata fue volverse más introvertida.

“Con este tema del embarazo yo me volví muy callada, entonces yo [sentía que] todo lo que me pasaba era al rededor del embarazo. Yo ya estaba excusándome y diciendo ‘Ay, es que estoy comiendo tanto porque tengo mucha acidez estomacal; mucho reflujo; no quiero que me dé gastritis, y era que estaba incubando un bebé”, relató.

Sin embargo, ahora que la noticia es pública y —en su caso— frente a cámaras y televidentes que la siguen en el programa y en redes, siente que está rodeada de apoyo por todos.

¿Cuál será el sexo del bebé?

“Son muchas preguntas y hay muchas respuestas. Todo el mundo tiene una respuesta”, dijo Migbelis, quien contó que las adivinanzas acerca del sexo de su bebé ya comenzaron. “De por sí, todo el mundo me ve y me dice ‘ay tienes cara de niño, ay tienes cara de niña’ y me lo dan así con tanta seguridad que yo como que me la creo”, dijo Migbelis quien en especial ha recurrido a su familia para temas del embarazo.

“Me lo estoy tomando con mucha paz, con mucha tranquilidad, cualquier cosa que tengo y preguntas, que me gusta aprender de la vieja escuela, le pregunto a mi mamá, le pregunto a mis abuelas, les comparto como me siento, pero bendito dios no he tenido achaques”, concluyó.

