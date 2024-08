Niurka opinó sobre los procedimientos estéticos de Ninel Conde: “Es otra persona”

Niurka Marcos no dudó en expresar su opinión sobre la reciente polémica sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido Ninel Conde, sobre todo en el rostro.

En una entrevista para Venga la alegría, la vedette de origen cubano dijo que Conde luce totalmente distinta debido a todos los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

“Es totalmente otra persona. Es la cara de otra niña. No es la Ninel que conocemos ¿qué le pasó?”, dijo Niurka.

La vedette cree que el motivo por el que Ninel Conde se ha realizado tantos procedimientos estéticos para cambiar su apariencia se debe a que sufre de dismorfia corporal.

“Es sinónimo de inseguridad, de insatisfacción”, dijo sobre los cambios en su apariencia. “La dismorfia creo que ha demostrado tenerla toda la vida. Porque una chica, que desde joven, cuando era bonita, era virginal, todavía tenía esa juventud impecable, necesitaba operarse y hacerse cosas; ahorita, que ya está [más grande] se siga haciendo cosas; entonces ya no es ella”, agregó.

Niurka considera que es mejor envejecer con dignidad y aseguró que Ninel Conde necesita a alguien que la ayude a tomar buenas decisiones.

“Ella no escucha consejos. Por eso le hace falta mucho su mami para que le dé consejos”, mencionó. “Ninel Conde no es una persona de escucha consejos, sigue adelante. Si escuchara consejos no haría tantas pendejadas todo el tiempo”.

Recientemente, Ninel Conde estuvo en medio de una polémica en redes sociales luego de que usuarios en Instagram la criticaran porque su rostro luce completamente diferente tras supuestamente realizarse algunos arreglos estéticos.

Algunos usuarios en redes sociales compararon Conde con la vedette Lyn May, pues aseguran que al ritmo que va lucirá como la también actriz de 71 años.

Cansada de las críticas, Ninel decidió responder a los ataques mostrando que también recibe halagos por su apariencia.

Conde compartió en sus Historias de Instagram una captura de un mensaje que recibió con muchos halagos. “Cada vez te pones más guapísima”, le escribió un fan, a quien la vedette le respondió con un gran agradecimiento.

