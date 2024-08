Belinda respondió a las críticas de quienes la llaman “desordenada”

Belinda no teme en responder a las críticas que recibe en redes sociales, así como hizo recientemente luego de ser llamada “desordenada” por una selfie que publicó en su Instagram.

En los últimos días, Belinda ha estado compartiendo fotos de ella en un reciente viaje, cuyo destino no ha revelado; sin embargo, la cantante fue criticada por una de las selfies que tomó en su habitación de hotel.

Esta semana, Belinda compartió en su cuenta de Instagram varias fotos entre las cuales destacaba una frente al espejo, en la que se ve que la cantante tenía desorden sobre su cama y un usuario no dudó en cuestionarla sobre lo que iba a hacer al respecto.

“Entonces, ¿qué vas hacer con el quilombo (desorden) que tenés ahí atrás?”, escribió un usuario de la red social. “Pues arreglarlo”, respondió la cantante junto con un par de emojis riendo.

No es la primera vez que la cantante es criticada por los objetos que se ven en sus fotos. En 2022, Belinda publicó una foto frente al espejo en el que se ven unas pantuflas un poco sucias, por lo que también recibió críticas.

“Curtidas las chanclas”, “¿Qué onda con las pantuflas? Cochinitas”, “Lava esas pantuflas o recorta la foto”, eran algunos de los comentarios que recibió la cantante en ese momento.

Belinda reveló que inspiró su nueva canción

La semana pasada, Belinda publicó su nueva canción “La mala”, inspirada en las críticas que recibe en sus redes sociales.

Antes de su lanzamiento, el 15 de agosto, Belinda compartió un video en el que muestra alguno fragmentos de cómo fue el proceso de producción de “La mala”. “Creo que el reto en ‘La mala’ es mezclar los diferentes ritmos y géneros. No es nada fácil mezclar todos los sonidos regionales con un beat de trap”, dice la cantante en el video.

En la publicación, la cantante mexicana adelantó que los rumores y mitos sobre ella son los que la inspiraron a componer esta canción, porque –asegura– muchos creen que ella es mala.

“Tiene una letra muy poderosa y yo me identifico mucho con esta canción porque es como me siento”, afirma. “La gente piensa que tengo un hueco en el corazón, que soy mala (…) y yo digo ‘¿de qué hablan?’, ni me conocen”, agrega.

