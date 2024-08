Rosie Rivera, celosa y protectora: ¿Duda del compromiso de Don Pedro con Nataly Rodríguez?

Rosie Rivera es muy protectora de su padre, Don Pedro Rivera, de 81 años, y lo ha dejado claro, especialmente ahora que él está comprometido nuevamente.

En una exclusiva para el programa “En Casa con Telemundo,” la hermana menor de la fallecida Jenni Rivera habló sobre la relación de su padre con Nataly Rodríguez, de 42 años. Durante la entrevista, la exintegrante de Top Chef VIP mencionó que aún se siente como una niña celosa de su papá y compartió detalles sobre la interacción entre ella, sus hermanos y la futura esposa de Don Pedro.

Sin embargo, Rosie también reveló que Don Pedro aún no ha tenido una conversación formal con sus hijos acerca de su decisión de casarse con Rodríguez.

“Yo siempre digo: ‘papá, hasta que usted me diga, no voy a creer nada. Ósea, vi las fotos y dije, ‘papá, qué está pasando aquí'”, dijo Rivera, quien agregó: “Soy hija normal… un poco celosa; muy celosa; muy protectora; muy a la defensiva. Y él me acepta y me dice y me cuida y me da calma [me dice]: ‘no te preocupes'”

“Lo que yo sé, él le dio un anillo, pero yo no lo vi ponerse de rodillas, yo no lo vi hacer ninguna pregunta, así que hasta que él me diga que está comprometido, hasta el momento…” dijo Rivera, dejando en suspenso lo que piensa con respecto a la veracidad del compromiso.

“¿Y no se conocen?”, le pregunta Aleyda Ortiz, a lo cual ella responde: “Sí, yo la he conocido. Mi hermano Juan, la conocimos. Créeme que aún soy mujer de 43, pero aún me siento como una niña de 9 de que ‘nadie va a ser mi madrastra…no le voy a decir mamá”, compartió Rivera entre risas.

Lo que sí afirmó es que Nataly ha sido buena onda.

“Ella se ha comportado bien. Nunca ha habido un problema sabiendo lo intensa que soy”, concluyó.

La compra del anillo

Hace unos meses, Don Pedro Rivera, dejó boquiabiertos a sus seguidores al compartir un video en su canal de YouTube. En él, el venerado patriarca de la familia Rivera reveló que está listo para dar un gran paso en su relación. Rivera se embarcó en la búsqueda del anillo de compromiso perfecto para proponerle matrimonio a su novia, Nataly.

En el video, se le puede ver examinando minuciosamente diversas opciones y precios en la sección de joyería de una tienda JCPenney, con la intención de encontrar el anillo ideal.

“Voy a comprar un anillo de matrimonio… un anillo de compromiso”, dijo Rivera con entusiasmo frente a la cámara. Después de considerar varias alternativas, optó por un modelo que costó $27,000.

La pareja confirmó su compromiso en Telemundo

En un nuevo episodio de “Rincón en Casa,” presentado por Chiky Bombon y Aleyda Ortiz, se abordó la noticia del compromiso de Don Pedro Rivera y Nataly Rodríguez durante una entrevista que le hicieron a la pareja.

A pesar de las críticas por la diferencia de edad de aproximadamente 20 años, ellos compartieron detalles íntimos sobre su relación y el reciente compromiso. Durante la entrevista, Nataly mostró el anillo que recibió en una romántica propuesta en Las Vegas, el lugar elegido por Rivera para el pedido. Nataly confesó que la sorpresa fue aún mayor al enterarse de que el compromiso no había sido anticipado.

