Apostador perdió más de 25,000 dólares tras derrota de Carlos Alcaraz en US Open

Carlos Alcaraz cayó en segunda ronda, una de las grandes sorpresas del US Open. Esto provocó que una persona perdiera más de 25,000 dólares tras apostar por su victoria.

De acuerdo a un reporte de Patrick Everson, una persona apostó 25,000 dólares en el partido de Alcaraz ante Van de Zandschulp que cayó en tres sets. La apuesta era para solo ganar 250$ debido a que el marcador lo daba -10000.

Esto refleja que el apostador puso en riesgo más de $24,000 dólares a cambio de una ganancia menor a $500.

Carlos Alcaraz no sufría una derrota tan temprana en un ‘Grand Slam’ desde Wimbledon 2021. En esa ocasión también cedió en segunda ronda, siendo hasta hoy su peor resultado en el cuadro principal de un gran torneo.

Carlos Alcaraz afirma que no está bien

Carlos Alcaraz, que este jueves cayó de forma inesperada y dolorosa en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, aseguró que en el plano mental ha dado “pasos hacia atrás” sin comprender muy bien la razón.

“La verdad es que lo que siento ahora mismo es que en vez de dar pasos hacia adelante he dado pasos hacia atrás en tema de cabeza. Y no entiendo por qué”, reflexionó el tenista español en una rueda de prensa.

“Venía de un verano espectacular, de Roland Garros, de Wimbledon, saliendo de ahí diciendo que mentalmente había un paso hacia adelante, que me había dado cuenta de que para ganar grandes cosas había que estar duro de cabeza. Vengo a esta gira y es como que he dado pasos hacia atrás: como que mentalmente no estoy bien, no estoy fuerte, ante los problemas no sé controlarme, no sé cómo gestionarlo. Y eso para mí, la verdad, es un problema”, añadió.

El tenista español explica que uno de los factores que puede jugar en contra puede ser la derrota en la final de los Juegos Olímpicos ante Novak Djokovic, el mes pasado en París 2024.

“Puede ser. Tengo que ver qué ha pasado exactamente o qué me pasa exactamente. Ha sido un verano con muchas emociones, muy exigente. El calendario del tenis es muy apretado. He tenido mis momentos de desconexión, pero pienso que me estoy conociendo todavía y a lo mejor como persona necesito más tiempo”, argumentó.

