Christina Aguilera confiesa que se siente “frustrada” por la fama 

En medio del caluroso recibimiento que Christina Aguilera ha experimentado con respecto a su regreso a la la escena musical, la cantante reveló que no todo ha sido miel sobre hojuelas y aseguró que ha pasado un mal rato intentando hacer las paces con su fama.

Fiel a su personalidad frontal y sin miedo al qué dirán, la intérprete de temas como “Beautiful” y “Fighter” reconoció durante una entrevista con la revista Paper que vive un gran momento a nivel profesional que ha puesto en perspectiva su percepción sobre la fama.

Y es que para Christina Aguilera esta ha venido en paquete con su carrera; sin embargo, nunca fue su objetivo obtenerla debido al alto nivel de “exigencias” que trae consigo.

Por esta razón, decide enfocarse en el aspecto creativo y artístico de su labor: “Tengo muy buen sentido del humor. Al fin y al cabo, no me tomo a mí misma y a la fama tan en serio. Estoy en esto por el amor y la creatividad, y por cómo puedo conectar y difundir mensajes. Pero en cuanto a la fama en sí, nunca ha sido mi objetivo“, contó durante la entrevista.

Además, Christina lamentó que su vida privada siempre esté en debate por el simple hecho de dedicarse a la música: “Esa es la parte más frustrante para mí: tener que dar más de mí cuando soy una persona tan reservada, especialmente en la era de las redes sociales. Todo el mundo quiere algo de ti”.

No obstante, sus prioridades han cambiado y la opinión de los demás no es algo que le quite el sueño. Por el contrario, aprendió que para ella solo importa seguir creciendo como artista y enfocarse en su familia.

“Ahora más que nunca me siento cómoda con la idea de dejarme llevar. Y también tienes que ser un ejemplo para tus hijos. No puedes derrumbarte, van a pasar muchas cosas, todo se puede complicar. Así que intento mantener un espacio mental positivo para ellos“, dijo para finalizar.