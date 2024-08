Exfigura de Cruz Azul y el día de su revancha contra la Máquina Celeste

A propósito de la edición 195 del clásico joven entre Cruz Azul vs. América que se jugará este sábado, la exfigura de Cruz Azul en la década de los 80, Adrián Camacho le contó a La Opinión que dentro de esta rivalidad tuvo la satisfacción de cobrar revancha del maltrato de la directiva de la Máquina Celeste en las temporadas 1986-87 y 1987-88.

Camacho en su relato expuso que en la temporada 1986-87 el finado técnico Héctor Pulido le había garantizado que entraba en planes para seguir formando parte del Cruz Azul, pero de buenas a primeras horas cambió su decisión y terminó siendo puesto transferible, dándole la espalda la directiva y cuerpo técnico cruzazulino, ya que no contaba en estos momentos con ingresos cuando más lo necesitaba al tener en ese momento a su pequeño hijo hospitalizado por una grave enfermedad.

“Mi resentimiento con Cruz Azul fue porque mi hijo mayor Adrián nació con una enfermedad que se llama neuro dermatitis seborreica, es una infección en todo el cuerpo, era un chiquito que tenía meses y en esa época no tenía yo como para dejar de lado a mi hijo, era primero la salud de mi hijo y después el fútbol. Necesitaba ayuda y en Cruz Azul no me la proporcionaron”

Adrián en este sentido estableció que: “Fue en la época cuando me pusieron transferible en la Máquina Celeste e inclusive ya me había arreglado con Carlos Reinoso cuando traía al Tampico Madero, donde iba a cobrar más dinero, pero después me habló el señor Fernando Rojo, directivo de Cruz Azul que en paz descanse y me dijo Adrián le interesas America, le interesas al técnico Miguel Ángel “Zurdo” López”.

Sobre esta opción de jugar para el América, también dijo que: “Entonces dije, esta es mi oportunidad, porque dije si me voy a Tampico, me voy a ir a perder allá y en el America, pues es un equipo protagonista en todos lados y ese y así fue, entonces vi campeón y metiendo goles, metiendo pases y llegó un momento y ha estado el técnico Don Jorge Vieira me dijo que yo era una pieza importante para el equipo”.

Adrián Camacho fue más feliz en Cruz Azul



No obstante sus sentimientos encontrados contra la Máquina Celeste cuando le dieron la espalda, Adrián reconoce que su sentimiento y corazón siguen siendo celestes y expuso las razones de ese gusto por los colores cementeros.

“Fui más feliz en Cruz Azul que en el America, simplemente porque en el América estuve solamente tres años, pero en esos tres años fui campeón, me trataron Super bien, todos, que en paz descanse don Panchito Hernandez, licenciado Gonzalo Carvajal, el señor Emilio Díaz, barroso, todos me trataron Super bien, además tuve buenos compañeros como Alfredo Tena , Cristobal Ortega, entre otros más”.

El fino delantero Adrián Camacho con las playeras de América y Cruz Azul que lo llevaron al estrellato en el fútbol mexicano. Crédito: Cortesía

Adrián también destacó que: “En realidad fui muy feliz en Cruz Azul, porque desde niño llegué a ese equipo en las fuerzas básicas, y desde ahí empecé a tener muy buenos compañeros que jugaban en primera división como Omar Mendiburu, José de Jesús Jiménez, ellos fueron mis grandes amigos y compañeros y nos veíamos como una familia”.

Sobre su gusto por los colores cruzazulinos añadió que: “Ese sentimiento de familia se siente después cuando llegas al primer equipo en Jasso, Hidalgo y jamás vi que alguien se agrandará. Recuerdo de que de niño acompañé a mi hermano a participar en el Torneo de los Barrios de box en el Gimnasio Juan de la Barrera y ahí conocí a los jugadores de Cruz Azul y dije alguna vez jugará con ellos y se cumplió mi sueño”.

Destacó que en esa ocasión conoció a las figuras de la década de los 70 de la Máquina como el “Gato” Marín, Quintano, Javier “Kalimán” Guzmán, Javier Sánchez Galindo, Nachito, Flores, Eladio Vera, Horacio López Salgado, Fernando Bustos, Luis “Chino” Estrada, Alberto “Hijitus” Gómez , Luis “Chin” Estrada y César Victorino, todos esos y dije que chido y quien iba decir que yo iba a jugar ahí entonces para mí ellos fueron mis maestros”.

