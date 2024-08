Gobernador de Colorado desestima la presencia del Tren de Aragua en el estado

Ante la denuncia presentada por un miembro del Consejo Municipal del suburbio de la ciudad de Aurora donde advierte sobre la actividad delictiva de los miembros del grupo criminal venezolano conocido como el “Tren de Aragua”, Jared Polis, gobernador de Colorado, indicó que la información carece de sustento.

Preocupada de ver cómo algunos inmigrantes pertenecientes a la violenta pandilla están cometiendo actos delictivos en ciertas zonas de Aurora, Danielle Jurinsky, representante de su comunidad, le exigió tanto al gobernador como al alcalde dejar de apoyar la llegada de más extranjeros sin la documentación pertinente que acredite su estancia en el país.

“A nuestro gobernador y al alcalde de Denver les digo que me niego a que me callen. Me niego a jugar a la política con ustedes en relación con esta crisis migratoria. Y seguiré hablando y hablando para ayudar a tantas personas como pueda”, expresó Jurinsky durante una entrevista concedida al periódico New York Post.

La presencia de los miembros del Tren de Aragua ya es evidente en algunas ciudades estadounidenses. (Crédito: Luis Romero / AP)

Adicional a la denuncia de la residente de Aurora, en el canal local de la cadena de televisión de Fox News y en redes sociales se difundió un video donde se aprecia cómo cuatro individuos tratan de forzar la cerradura de un departamento en uno de los edificios construidos en un suburbio de Aurora.

Lo controversial es que el grupo de delincuentes con rasgos latinos portan pistolas e incluso un rifle de largo alcance.

A pesar de ello, el gobernador de Colorado, a través de Shelby Wieman, quien funge como su portavoz, desestimó la presencia del “Tren de Aragua” en el estado.

“El gobernador ya le ha hecho saber al alcalde que el estado está listo para apoyar al departamento de policía local con la asistencia de los policías estatales y la Oficina de Investigaciones de Colorado si es necesario, pero según la inteligencia policial, esta supuesta invasión es en gran medida un producto de la imaginación de Danielle Jurinsky“, subrayó.

Además, la mujer en cuestión señaló que, entre 2022 y 2023, los delitos violentos disminuyeron en la ciudad hoy atemorizada por el grupo delincuencial de origen venezolano.

Lo controversial del asunto es que Mike Coffman, alcalde de Aurora, reconoció en un dialogo con Fox News la existencia de varios edificios de la ciudad que “han caído en manos de estas pandillas venezolanas“.

