Cazzu volvió a las redes sociales para regalarle a su fans un concierto online

Tras anunciar su repentino y breve regreso a las redes sociales, Cazzu sorprendió a sus fanáticos con un concierto online en su cuenta de TikTok.

El martes, la cantante argentina anunció en sus redes sociales que realizaría un Live en su cuenta de TikTok, sin dar detalles de lo que haría.

Esa noche, misma del cuarto aniversario de su disco Una niña inútil (2020), Cazzu sorprendió a sus fans al dar un concierto online en el que interpretó las canciones del álbum.

La sorpresa de Cazzu ocurre luego de que la cantante anunciara que se alejaría un tiempo de las redes sociales luego de su separación de Christian Nodal para evitar la polémica. También ocurre luego de que la cantante eliminara las fotos de su hija Inti de su cuenta de Instagram.

Hace dos semanas, los fanáticos de la cantante argentina se sorprendieron al percatarse de que había eliminado o archivado todas las publicaciones en su cuenta de Instagram, incluyendo las de su hija Inti.

Cazzu solo dejó tres fotos antiguas de ella, dos son de febrero de 2023 y una de octubre de 2022. Un aspecto que llamó la atención de las únicas tres publicaciones que dejó Cazzu en su Instagram es que en todas aparece con el mismo traje blanco con dos pistolas del mismo color. Otra cosa que tienen en común es que las publicaciones promocionaban distintos shows.

Este cambio generó muchas dudas entres sus fanáticos, quienes no entienden a qué se debe este repentino cambio en su cuenta de Instagram pero creen que puede deberse a un nuevo lanzamiento.

¿Por qué Cazzu se alejó de las redes sociales?

En una reciente conversación en el programa ¡FA!, Cazzu habló abiertamente de la razón que la hizo alejarse de sus redes sociales.

“Saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me toque una chispa. Ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”, dijo la cantante argentina de 30 años.

Cazzu contó que para ella no fue difícil alejarse de sus redes sociales. “Realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo. Empezando por entender que hay un montón de gente que no importa hagas lo que hagas no les gusta, te odia y mañana te ama”, agregó. “Los artistas somos todos muy distintos. No tengo relación con las redes sociales; no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama”.

