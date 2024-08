Rechazan solicitud de Trump para trasladar caso de dinero secreto a un tribunal federal

La solicitud presentada por Donald Trump para trasladar su caso de falsificación de registros comerciales de un tribunal de Nueva York a uno federal, fue rechazada por considerarla “deficiente”.

El objetivo de la defensa era posponer la sentencia relacionada a 34 cargos donde un jurado encontró culpable al expresidente de la nación.

Luego de escuchar los argumentos presentados durante un juicio, se determinó que Trump había orquestado un plan mientras era presidente para ocultar un reembolso a su exabogado Michael Cohen, quien transfirió $130,000 dólares como “dinero secreto” destinado a la exestrella de cine para adultos Stormy Daniels, todo ello días antes de las elecciones presidenciales de 2016 y con el objetivo de evitar que los votantes se enteraran de las acusaciones de un encuentro sexual extramarital.

Derivado de dicha situación, está programado que el 18 de septiembre, el juez Juan Merchan emita su fallo.

Por ello, el equipo legal del republicano de 78 años pretendía, a través de una solicitud, que se confirmara la imposibilidad de sentenciar al exmandatario de la nación, pero que además su caso fuera turnado a un tribunal federal.

El objetivo de Donald Trump consiste en retrasar la definición de sus asuntos pendientes con la justicia hasta después de las elecciones. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Sin embargo, de acuerdo con un aviso en el expediente del caso, la petición fue devuelta a los abogados porque no adjuntaron el permiso escrito del tribunal o de los fiscales.

“La presentación es deficiente por las siguientes razones: el PDF adjunto a la entrada del expediente del alegato no es correcto; se utilizó el tipo de evento incorrecto para presentar el alegato; no se ha concedido la autorización del Tribunal; no se adjuntó la orden que otorga permiso para presentar el alegato”, indica parte de un documento emitido por el tribunal.

Mediante una declaración en poder del periódico The Hill, Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Donald Trump, aseguró que volverán a enviar la solicitud adecuándose a los requisitos exigidos.

“La oficina del secretario solicitó al equipo legal del presidente Trump que presentara el documento en un formato específico y estamos trabajando con ellos para asegurarnos de que se presente correctamente en el sistema electrónico”, señala parte del texto.

