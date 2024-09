Alicia Villarreal habla sobre su divorcio: “No es un, papel es un proceso”

Alicia Villarreal ha decidido abrirse sobre las dificultades que enfrenta en su matrimonio con Cruz Martínez, su esposo de más de dos décadas.

En medio de los rumores de una posible infidelidad por parte del productor musical, Alicia se presentó ante los medios para aclarar su postura, dejando en claro que el divorcio es un tema complejo que va más allá de un simple trámite legal.

En una reciente conferencia de prensa, La Güerita Consentida expresó su sentir con relación al tema: “El divorcio no es un papel, realmente es un proceso”. Con estas palabras, la intérprete subrayó que el fin de un matrimonio no es algo que se decide de manera precipitada, sino que implica una serie de decisiones y emociones que afectan no solo a la pareja, sino a toda la familia.

La cantante destacó que, a pesar de las dificultades, su principal preocupación sigue siendo el bienestar de sus hijos. Comentó que ser madre y figura pública añade una carga adicional a la situación, ya que las decisiones que tome junto a Cruz podrían tener un impacto significativo en sus hijos. “Mis hijos tienen unos padres públicos, demasiado, y también las decisiones de nosotros pueden afectar a nuestros hijos”, afirmó, mostrando la importancia que le da a la estabilidad emocional de su familia.

La familia es la prioridad

El estado de salud de los padres de ambos también ha sido un factor de preocupación para la cantante. Alicia mencionó que actualmente están enfocados en el cuidado de sus padres y abuelos, quienes están pasando por momentos delicados. Esta situación ha sido un recordatorio para la familia de lo que verdaderamente importa, relegando las tensiones matrimoniales a un segundo plano en comparación con la salud y el bienestar de sus seres queridos.

Una mujer independiente

En cuanto a su relación laboral con Cruz, Alicia fue clara al señalar que, si bien comparten proyectos profesionales, ahora se siente más independiente y capaz de manejar su carrera por sí misma.

“Cuando es negocio uno trabaja, pero en mi caso, ya después de que tuve la oportunidad de producirme y que me di cuenta de que soy capaz, ya mi historia cambia”, comentó, dejando entrever que, aunque el futuro es incierto, la relación profesional con Cruz podría continuar en términos amistosos.

Finalmente, Alicia también habló con humor sobre su biografía, insinuando que los recientes eventos en su vida podrían añadir nuevos capítulos a su historia. “Lo de la bioserie… creo que ya tengo que agregar capítulos”, dijo entre risas, demostrando que, a pesar de las adversidades, mantiene una actitud positiva y enfocada en su carrera.

Seguir leyendo:

•VIDEO: Arturo Carmona niega romance con ‘La Bebeshita’ y ella muestra pruebas en plena transmisión

•Arturo Carmona causa revuelo al posar junto a su hermano menor: “¡Dos gotas de agua!”

•Te llevamos a conocer la mansión de Melenie, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona