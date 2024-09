Bad Bunny llora por la situación política de Puerto Rico [VIDEO]

En una emotiva entrevista reciente, Bad Bunny no pudo contener las lágrimas mientras hablaba sobre la crisis política que enfrenta Puerto Rico.

Durante su aparición en el programa “El Tony Pregunta”, que marcó su regreso a los medios tras su gira “Most Wanted Tour”, Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, abrió su corazón sobre la crisis política que aqueja a Puerto Rico. El artista, conocido por su influencia en la música urbana, se mostró profundamente afectado por la situación actual de su país natal, reflejando su preocupación genuina y su frustración con el estado de las cosas.

En un momento particularmente conmovedor, el cantante se vio visiblemente afectado por la conversación, y se cubrió el rostro para ocultar su llanto.

“Yo realmente me preocupo por Puerto Rico,” dijo el artista, señalando que su preocupación no está guiada por una agenda política, sino por un profundo amor y compromiso con su tierra natal. Bad Bunny expresó su tristeza al ver cómo la imagen de Puerto Rico en el extranjero no refleja la realidad de las dificultades que viven sus ciudadanos. “Salir y saber que hay gente en el mundo entero, en Japón, en Alemania que conocen a Puerto Rico por mi música, por la de otros artistas, por nuestra cultura. Que los turistas se vayan de aquí sin saber lo que sufre el que vive aquí es una furia,” comentó con evidente angustia.

La realidad de Puerto Rico, según Bad Bunny

El intérprete de éxitos como “Tití Me Preguntó” y “Mónaco” subrayó que, a pesar del reconocimiento global que recibe Puerto Rico por su música y cultura, existe una desconexión entre la percepción externa y la dura realidad que enfrentan los residentes.

Además, Bad Bunny criticó a los políticos puertorriqueños, describiéndolos como “empleados del pueblo” que deberían rendir cuentas por su desempeño. “Son nuestros empleados. Tú lo pusiste ahí con tu voto, si no cumple, sácalo para otro lado,” expresó con firmeza.

Su voz, voto y activismo

A pesar de su conocido desdén por la política, Bad Bunny ha estado activamente involucrado en fomentar la participación cívica.

Recientemente, compartió en sus redes sociales un mensaje en apoyo al líder independentista Pedro Albizu Campos y ofreció boletos 2X1 para sus conciertos con el objetivo de incentivar el voto en las próximas elecciones. “La protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que nos ha llevado a este despingue,” dijo, instando a los jóvenes a ejercer su derecho al voto para provocar un cambio real.

La entrevista no solo reveló el lado más humano del artista, sino también su compromiso con la mejora de Puerto Rico, utilizando su plataforma para abogar por una acción concreta en las urnas.

