Nicky Jam confesó que tiene problemas con el alcohol

Nicky Jam está pasando por un momento difícil. Recientemente, el cantante de reguetón reveló que están enfrentando algunos problemas con el alcohol.

En una conversación en el podcast On Purpose with Jay Shetty, el intérprete de “Travesuras” confesó que dejar el alcohol le genera mucha ansiedad.

“He estado pasando por problemas de alcoholismo en el último año, por alguna razón el pasado regresa y la gente lo ha visto”, dijo Nicky Jam, quien en el pasado enfrentó problemas con el consumo de sustancias.

El reguetonero confesó que el alcohol lo hace hacer o decir cosas que no quiere y puso de ejemplo su supuesto retiro de la música, que él mismo desmintió.

“Y me afecta de una manera que dije me voy a retirar y es una mentira, no me voy a retirar y nunca me retiraré. Incluso publiqué un video, lo edité y dije que me estaba retirando, eso fue el alcohol”, aseguró.

Además, Nicky Jam reveló que su forma de lidiar con la ansiedad que le genera no beber alcohol es fumando marihuana.

“He estado luchando con esto desde hace un par de años. Tengo mis días donde me pongo loco, 5 o 6 días. Para ser sincero, hoy fumé marihuana porque estoy luchando con la ansiedad de no estar tomando”, contó.

No es la primera vez que el reguetonero habla sobre sus adicciones. En 2018, Nicky Jam habló sobr el tema en su película biográfica Nicky Jam: el ganador, disponible en Netflix.

La confesión de Nicky Jam ocurre días después de que surgiera el rumor que asegura que el reguetonero se habría casado con su novia Juana Valentina Varón.

¿Cómo surgió el rumor de boda entre Nicky Jam y Juana Valentina Varón?

La semana pasada, el programa En Casa con Telemundo reveló que tuvo acceso a una solicitud de licencia de matrimonio fechada el 28 de agosto de 2024 entre Nicky Jam y Juana Valentina Varón.

Aunque el documente no especifica la fecha exacta de la ceremonia, sugiere que el reguetonero y la modelo se habrían casado en un evento privado.

Algo que ha alimentado los rumores sobre la supuesta boda entre Nicky Jam y Juana Valentina, es que el reguetonero ha publicado varias fotos en sus redes sociales en las que luce un elegante traje, que sus fans creen es el que usó en su ceremonia de matrimonio.

Algunos rumores difundidos en redes sociales señalan que la supuesta boda pudo haberse celebrado en el condominio de la pareja en Miami.

De ser cierta, este sería el tercer matrimonio de Nicky Jam, quien en el pasado estuvo casado con Angélica Cruz y Cydney Moreau.

